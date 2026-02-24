　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2026台灣燈會倒數7天　嘉義16大燈區亮點全公開

▲2026台灣燈會倒數7天，16大在地燈區、12大必看亮點正式揭曉。（圖／嘉義縣政府提供）

▲2026台灣燈會倒數7天，16大在地燈區、12大必看亮點正式揭曉。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會倒數7天，嘉義縣政府今24日舉辦「光躍台灣・點亮嘉義—天天都精彩燈會亮點宣傳記者會」，完整公開燈會精彩內容，包含16大在地燈區、12大必看亮點以及交通接駁資訊，向全國民眾宣告嘉義已準備就緒，歡迎大家來賞燈。

▲2026台灣燈會倒數7天，16大在地燈區、12大必看亮點正式揭曉。（圖／嘉義縣政府提供）

本屆燈會以「光躍台灣・點亮嘉義」為核心主題，透過16個縣府主題燈區，呈現嘉義在農業、社區營造、環保永續、青年創藝、產業發展與智慧城市等面向的轉型成果，記者會中邀請各燈區設計師分享創作歷程，展現在地文化魅力。

為確保燈會期間通訊順暢，中華電信、遠傳電信及台灣大哥大協助架設行動通訊臨時基地台，提供專業技術支援與人力投入，由縣長翁章梁為業者代表頒發感謝狀。

▲2026台灣燈會倒數7天，16大在地燈區、12大必看亮點正式揭曉。（圖／嘉義縣政府提供）

12大必看亮點包括21公尺高主燈「光沐—世界的阿里山」聲光展演、踩街嘉年華與燈會大遊行盛典、開燈日煙火秀與無人機光影展演；紙風車劇團、明華園戲劇總團、法國飛天白馬秀、愛爾蘭踢踏舞、大阪世博TECH WORLD館，與超級瑪利歐・星燦嘉年華燈區等內容，燈會期間每天都有不同節目輪番登場。

縣府規劃7處免費停車場，提供超過萬格停車位，並串聯高鐵嘉義站、台鐵嘉義站及主要轉運點提供免費接駁服務，依平假日與重點活動時段進行人車分流管制。

▲2026台灣燈會倒數7天，16大在地燈區、12大必看亮點正式揭曉。（圖／嘉義縣政府提供）

為提升賞燈品質，民眾可透過「2026台灣燈會」官網掌握燈區介紹、活動節目表及最新公告，官網內設置交通即時資訊平台，可查詢當下停車場剩餘車位、接駁車排隊情形、接駁動線、交通管制等資訊。

▲2026台灣燈會倒數7天，16大在地燈區、12大必看亮點正式揭曉。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁指出，2月28日「嘉義夢燈區」點燈儀式將率先亮相，邀請民眾把握228連假搶先來嘉義感受燈會氛圍。

翁章梁也說，這次燈會跟過去嘉義燈會最大的不同在於嘉義已經轉變，嘉義的黃金十年從2025開始，許多重大建設都將在這10年間出現，農業、工業、科技業及消費性產業將呈現平衡，嘉義會脫胎換骨。

▲2026台灣燈會倒數7天，16大在地燈區、12大必看亮點正式揭曉。（圖／嘉義縣政府提供）

這10年是嘉義百年來難得遇到的機會，我們要做的是抓住機會，讓國人對嘉義縣完全改觀，這次燈會規模非常龐大，謝謝所有人一起完成這件事情，希望能讓全台灣看見嘉義真的不一樣了。

▲2026台灣燈會倒數7天，16大在地燈區、12大必看亮點正式揭曉。（圖／嘉義縣政府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
009816爆紅「可以入手嗎？」　專家曝2類人適合買
海外網購　3/1新制上路！
安心亞演《陽光女子》成6.5億女星　媽過年收「超厚紅包」嚇到
打瘦瘦針「左眼爆血」近失明！3度就醫血流不止　醫揭罕見副作用
道路救援「喊價10萬」變搶劫　蔣萬安斥太誇張：嚴辦拖吊流氓
不只容易累！糖尿病「15個求救訊號」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「東警那麼帥」防詐記者會登場　警獻唱反詐之歌吸睛

企業回饋地方　李樹根力挺關山警、義警禦寒執勤

台東元宵神明遶境3／4登場　警方嚴查酒駕、無照

外籍旅客台幣不足好慌　台東警載他到銀行換匯解困

便民卻被惡搞！花蓮玉璞停車場堆滿垃圾　玉里鎮公所將開罰

春節車潮創新高　台東成功警分局全力維護交通秩序

富里開春第一炮！元宵慶團圓火車站前公園登場　抽大獎帶回家

竹市5千元消費金數位申請2/28截止　高虹安提醒市民把握機會

國內外都得奬！太平洋南島豐年節獲國家級認證　連3年獲國際獎

新竹市賞花季2/27開跑　雙週末活動、夜櫻首亮相

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

總統賴清德邀五院院長茶敘

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

「東警那麼帥」防詐記者會登場　警獻唱反詐之歌吸睛

企業回饋地方　李樹根力挺關山警、義警禦寒執勤

台東元宵神明遶境3／4登場　警方嚴查酒駕、無照

外籍旅客台幣不足好慌　台東警載他到銀行換匯解困

便民卻被惡搞！花蓮玉璞停車場堆滿垃圾　玉里鎮公所將開罰

春節車潮創新高　台東成功警分局全力維護交通秩序

富里開春第一炮！元宵慶團圓火車站前公園登場　抽大獎帶回家

竹市5千元消費金數位申請2/28截止　高虹安提醒市民把握機會

國內外都得奬！太平洋南島豐年節獲國家級認證　連3年獲國際獎

新竹市賞花季2/27開跑　雙週末活動、夜櫻首亮相

烤起來！日本隊吃燒肉凝聚士氣　大谷翔平搭包機返日即將會合

柯建銘卸任總召　10年幕僚揭喬王面紗：與助理第一線吃苦的長輩

「東警那麼帥」防詐記者會登場　警獻唱反詐之歌吸睛

CNN：川普關稅受挫「中國是最大贏家」　川習會前失去談判籌碼

傳川普3/31訪華？　陸外交部：中美雙方保持溝通　

沛納海逾500萬套錶附體驗行程　邀藏家訪特種部隊基地

金鐘女星拍節目一半「爸癌逝」！仍敬業上工惹心疼　憶煎熬過程當場淚崩

《甄嬛傳》5大隱藏版細節！純元皇后才是心機女　網看了8年都沒發現

遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋　喝小米酒聽老闆講故事

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人同行1人免費　早餐600元有找

【移動砲塔？】2騎士手持衝天炮炸街！ 一路爆響下場慘了

地方熱門新聞

強化七股工業防火韌性南消三大隊實地踏勘工廠動線

桃園清潔隊馬年開工收運　婉拒紅包逾21萬

春節收假疏運金門候補發揮功效

桃園燈會「馬力食足」農業主題燈區　亮相

張善政視察超商鮮乳兌領　保障學童補鈣健康

苗栗大湖也有奇異果　9成熟才採收香甜可口

56歲從谷底翻身！她靠職訓練就雙技能開清潔工作室拚出新人生

桃園市議會新春團拜　邱奕勝挺張善政連任

年後求職潮啟動！台南就業中心首場徵才91職缺等你來卡位

成大醫院成立「台灣神經多元發展中心」打造跨專業整合服務

營養午餐免費遭質疑排擠預算？藍營議員：承諾就該扛

福隆國際單車客迷航　瑞芳警「雙聲道」救援

南投燈會首邀日濱松市參展秀紫藤楓紅魅力

2026台灣燈會倒數7天　嘉義16大燈區亮點曝

更多熱門

相關新聞

「橘色惡魔」121期校友樂團3月訪台！　3場演出時間、地點看這裡

「橘色惡魔」121期校友樂團3月訪台！　3場演出時間、地點看這裡

日本京都橘高校吹奏樂部26名121期校友樂團，為感謝台灣在15年前311大地震的溫暖援助，今年3月自發性籌畫訪台交流。主辦單位文化總會今（23）日公布最新行程，感謝嘉義縣政府的邀約，橘色惡魔121期將於3月10日晚間赴2026台灣燈會《光躍台灣・點亮嘉義》主舞台演出，隔日上午再於台北圓山飯店舉辦快閃表演，重現橘色魅力。

朴子配天宮樸子媽躍上睡魔燈組！　台日宗教藝術跨界融合

朴子配天宮樸子媽躍上睡魔燈組！　台日宗教藝術跨界融合

2026台灣燈會鹿草光雕秀3/2登場

2026台灣燈會鹿草光雕秀3/2登場

台灣燈會「超級瑪利歐主燈」亮相

台灣燈會「超級瑪利歐主燈」亮相

嘉義燈會400攤商齊聚 　食品安全講習

嘉義燈會400攤商齊聚 　食品安全講習

關鍵字：

嘉義燈會台灣燈會光躍台灣燈會亮點交通接駁

讀者迴響

熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

全台下2天！　連假溼答答

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

明變天！　連假「雨最大」

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

快訊／國家警報響！12:37東北地區地震　台北估震度4級以上

總愛強詞奪理的三大星座！

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面