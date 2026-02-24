2026台灣燈會倒數7天　嘉義16大燈區亮點全公開

▲2026台灣燈會倒數7天，16大在地燈區、12大必看亮點正式揭曉。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會倒數7天，嘉義縣政府今24日舉辦「光躍台灣・點亮嘉義—天天都精彩燈會亮點宣傳記者會」，完整公開燈會精彩內容，包含16大在地燈區、12大必看亮點以及交通接駁資訊，向全國民眾宣告嘉義已準備就緒，歡迎大家來賞燈。

本屆燈會以「光躍台灣・點亮嘉義」為核心主題，透過16個縣府主題燈區，呈現嘉義在農業、社區營造、環保永續、青年創藝、產業發展與智慧城市等面向的轉型成果，記者會中邀請各燈區設計師分享創作歷程，展現在地文化魅力。

為確保燈會期間通訊順暢，中華電信、遠傳電信及台灣大哥大協助架設行動通訊臨時基地台，提供專業技術支援與人力投入，由縣長翁章梁為業者代表頒發感謝狀。

12大必看亮點包括21公尺高主燈「光沐—世界的阿里山」聲光展演、踩街嘉年華與燈會大遊行盛典、開燈日煙火秀與無人機光影展演；紙風車劇團、明華園戲劇總團、法國飛天白馬秀、愛爾蘭踢踏舞、大阪世博TECH WORLD館，與超級瑪利歐・星燦嘉年華燈區等內容，燈會期間每天都有不同節目輪番登場。

縣府規劃7處免費停車場，提供超過萬格停車位，並串聯高鐵嘉義站、台鐵嘉義站及主要轉運點提供免費接駁服務，依平假日與重點活動時段進行人車分流管制。

為提升賞燈品質，民眾可透過「2026台灣燈會」官網掌握燈區介紹、活動節目表及最新公告，官網內設置交通即時資訊平台，可查詢當下停車場剩餘車位、接駁車排隊情形、接駁動線、交通管制等資訊。

翁章梁指出，2月28日「嘉義夢燈區」點燈儀式將率先亮相，邀請民眾把握228連假搶先來嘉義感受燈會氛圍。

翁章梁也說，這次燈會跟過去嘉義燈會最大的不同在於嘉義已經轉變，嘉義的黃金十年從2025開始，許多重大建設都將在這10年間出現，農業、工業、科技業及消費性產業將呈現平衡，嘉義會脫胎換骨。

這10年是嘉義百年來難得遇到的機會，我們要做的是抓住機會，讓國人對嘉義縣完全改觀，這次燈會規模非常龐大，謝謝所有人一起完成這件事情，希望能讓全台灣看見嘉義真的不一樣了。