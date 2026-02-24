　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中百年老店推「香菜太陽餅」搶客　名字全中免費吃

▲香菜黨勝利！百年老店推「香菜太陽餅」搶客　名字全中免費吃。（圖／記者游瓊華攝）

▲今天是國際討厭香菜日，台中百年糕餅老店推「香菜太陽餅」搶客，不少觀光客看到也忍不住笑說「服了台中人的創意！」（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

香菜黨大勝利！今天2月24日是「國際討厭香菜日」，台中知名百年老店陳允寶泉繼先前辣椒醬口味太陽餅後，推出香菜口味太陽餅。業者透露，香菜太陽餅吃來意外有抹茶口感，且較濕潤，連不敢嘗試香菜的同仁吃完也嘖嘖稱奇；此外，即日起到3月3日還祭出活動，凡是姓名包含「香菜」二字者，就可以免費獲得太陽餅一盒！

陳允寶泉總經理陳溢輝表示，今天是2月24日「國際討厭香菜日」，香菜向來是討論度極高的食材，喜歡的人幾乎視為靈魂，不喜歡的人則避之唯恐不及。這次把彰化新鮮香菜、紐西蘭奶油與店內招牌酥皮技術結合製作太陽餅，透過奶香與層層酥皮平衡香菜氣味，沒想到意外合拍，連不敢吃香菜的同仁都一口接一口。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲香菜黨勝利！百年老店推「香菜太陽餅」搶客　名字全中免費吃。（圖／記者游瓊華攝）

▲香菜太陽餅吃來意外有抹茶風味，且口感濕潤，與太陽餅意外合拍。（圖／記者游瓊華攝）

事實上，陳允寶泉過去也曾嘗試將台中在地元素融入糕餅，兩年前即結合台中知名辣椒醬推出「辣椒醬太陽餅」，此次再度以香菜作為主題，延續品牌在傳統糕餅中加入創新風味的嘗試。

陳允寶泉今天也推出「香菜勇者姓名挑戰」，2月24日至3月3日期間，凡姓名中含「香」或「菜」同音字者即可享優惠，若同時含兩字可享買一送一，甚至若姓名即為「香菜」者，還可免費獲得一盒香菜太陽餅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
009816爆紅「可以入手嗎？」　專家曝2類人適合買
海外網購　3/1新制上路！
安心亞演《陽光女子》成6.5億女星　媽過年收「超厚紅包」嚇到
打瘦瘦針「左眼爆血」近失明！3度就醫血流不止　醫揭罕見副作用
道路救援「喊價10萬」變搶劫　蔣萬安斥太誇張：嚴辦拖吊流氓
不只容易累！糖尿病「15個求救訊號」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機車格「白線內畫黃線」！她納悶不解　內行人解答：是金錢顏色

包紅包給老婆被嫌少！他嘆「安太座不合理」　網曝1關鍵：才是陋習

台鐵春節疏運815萬人次　行車異常少59%

台灣天氣多混亂？超商同時貼「2公告」全笑翻：一天溫差14度

台中百年老店推「香菜太陽餅」搶客　名字全中免費吃

星宇航空台北-布拉格航線明起開賣　Jolin身穿機長服現身

國道服務區春節進帳3.7億　多處單日營收破紀錄

不是注音文、台語！Google評論驚見「加密繁中」　全場讚爆

228連假全台平均訂房率43.31%　僅雲林超過6成

台大醫巡房驚見4月嬰看《甄嬛傳》！ 護理師揭「暖心真相」藏洋蔥

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

總統賴清德邀五院院長茶敘

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

機車格「白線內畫黃線」！她納悶不解　內行人解答：是金錢顏色

包紅包給老婆被嫌少！他嘆「安太座不合理」　網曝1關鍵：才是陋習

台鐵春節疏運815萬人次　行車異常少59%

台灣天氣多混亂？超商同時貼「2公告」全笑翻：一天溫差14度

台中百年老店推「香菜太陽餅」搶客　名字全中免費吃

星宇航空台北-布拉格航線明起開賣　Jolin身穿機長服現身

國道服務區春節進帳3.7億　多處單日營收破紀錄

不是注音文、台語！Google評論驚見「加密繁中」　全場讚爆

228連假全台平均訂房率43.31%　僅雲林超過6成

台大醫巡房驚見4月嬰看《甄嬛傳》！ 護理師揭「暖心真相」藏洋蔥

烤起來！日本隊吃燒肉凝聚士氣　大谷翔平搭包機返日即將會合

柯建銘卸任總召　10年幕僚揭喬王面紗：與助理第一線吃苦的長輩

「東警那麼帥」防詐記者會登場　警獻唱反詐之歌吸睛

CNN：川普關稅受挫「中國是最大贏家」　川習會前失去談判籌碼

傳川普3/31訪華？　陸外交部：中美雙方保持溝通　

沛納海逾500萬套錶附體驗行程　邀藏家訪特種部隊基地

金鐘女星拍節目一半「爸癌逝」！仍敬業上工惹心疼　憶煎熬過程當場淚崩

《甄嬛傳》5大隱藏版細節！純元皇后才是心機女　網看了8年都沒發現

遠眺玉山群峰！南投望鄉部落隱藏版咖啡屋　喝小米酒聽老闆講故事

飯店開春餐飲優惠！吃Buffet享4人同行1人免費　早餐600元有找

【想聽古典樂又喊關！】五楊高架男硬開門墜橋亡　計程車司機還原經過

生活熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

全台下2天！　連假溼答答

明變天！　連假「雨最大」

快訊／國家警報響！12:37東北地區地震　台北估震度4級以上

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

溼答答！　首波春雨要來了

宜蘭地震「破裂面積達60平方公里」　郭鎧紋：今年很反常

館長下跪！求讓486先生捐3億元

《天機試煉場》正妹女巫被罵沒禮貌　參賽者揭真面目

阿翰踢館「愛到無命不知驚」驚呆全場　YT王識賢誕生了

更多熱門

相關新聞

台中「最強私校」錄取率20％　少子化反催生學區宅買氣

台中「最強私校」錄取率20％　少子化反催生學區宅買氣

台灣已連續10年出現出生人數負成長，少子化現象也讓不少過去推崇學區宅的家長存疑，不過以台中來說，私校就學風氣盛行，其中，北屯區擁有最多的實驗教育機構及私立學校，尤其14期更是重兵佈署。

「營造黑馬」1.8億現金拿52年洗腎診所　親曝改建計畫

「營造黑馬」1.8億現金拿52年洗腎診所　親曝改建計畫

女年初三刮中20萬嚇壞　警深夜人肉護鈔

女年初三刮中20萬嚇壞　警深夜人肉護鈔

恐怖「筋瘤」纏身！科技男手腕隆起像乒乓球

恐怖「筋瘤」纏身！科技男手腕隆起像乒乓球

即／台中大吊車扯斷電纜　紅綠燈倒向人行道

即／台中大吊車扯斷電纜　紅綠燈倒向人行道

關鍵字：

香菜太陽餅台中陳允寶泉

讀者迴響

熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

全台下2天！　連假溼答答

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

明變天！　連假「雨最大」

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

快訊／國家警報響！12:37東北地區地震　台北估震度4級以上

總愛強詞奪理的三大星座！

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面