台中百年老店推「香菜太陽餅」搶客　名字全中免費吃

▲今天是國際討厭香菜日，台中百年糕餅老店推「香菜太陽餅」搶客，不少觀光客看到也忍不住笑說「服了台中人的創意！」（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

香菜黨大勝利！今天2月24日是「國際討厭香菜日」，台中知名百年老店陳允寶泉繼先前辣椒醬口味太陽餅後，推出香菜口味太陽餅。業者透露，香菜太陽餅吃來意外有抹茶口感，且較濕潤，連不敢嘗試香菜的同仁吃完也嘖嘖稱奇；此外，即日起到3月3日還祭出活動，凡是姓名包含「香菜」二字者，就可以免費獲得太陽餅一盒！

陳允寶泉總經理陳溢輝表示，今天是2月24日「國際討厭香菜日」，香菜向來是討論度極高的食材，喜歡的人幾乎視為靈魂，不喜歡的人則避之唯恐不及。這次把彰化新鮮香菜、紐西蘭奶油與店內招牌酥皮技術結合製作太陽餅，透過奶香與層層酥皮平衡香菜氣味，沒想到意外合拍，連不敢吃香菜的同仁都一口接一口。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲香菜太陽餅吃來意外有抹茶風味，且口感濕潤，與太陽餅意外合拍。（圖／記者游瓊華攝）



事實上，陳允寶泉過去也曾嘗試將台中在地元素融入糕餅，兩年前即結合台中知名辣椒醬推出「辣椒醬太陽餅」，此次再度以香菜作為主題，延續品牌在傳統糕餅中加入創新風味的嘗試。

陳允寶泉今天也推出「香菜勇者姓名挑戰」，2月24日至3月3日期間，凡姓名中含「香」或「菜」同音字者即可享優惠，若同時含兩字可享買一送一，甚至若姓名即為「香菜」者，還可免費獲得一盒香菜太陽餅。