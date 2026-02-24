哪位藝人最親民？他點名「1男星」4000人讚爆：內外兼具的帥潮

▲孫沁岳。（圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

網路上，常有人討論哪位藝人最親民？近日就有網友拋出同樣的疑問，結果就有人特別點名孫沁岳，大讚他不只會認真回覆粉絲的訊息，還會主動關心粉絲，甚至在面對大家的疑問時，逐一回答，展現出強大親和力。該則留言底下，也有不少人直呼「我也好喜歡他」、「值得被看見」。

日前有網友在Threads上開話題，想知道大家覺得哪個藝人最親民？帳號「@wolf_sun.moon」就留言點名孫沁岳，他透露，如果傳訊息給孫沁岳，對方都會認真回覆，甚至給建議、鼓勵粉絲，而且還會記得粉絲是誰，「比如以前私訊沁岳，提到自己工作壓力大，之後見面的時候，他會主動問你工作怎樣之類」。

接著「@wolf_sun.moon」再提到，過去曾有粉絲隨口說自己不慎弄丟孫沁岳送的公仔，結果孫沁岳得知後，便主動回覆，表明會想辦法；還有粉絲去簽名會時，因為太晚到了，所以只能在圍欄外說「很可惜沒拿到簽名」，結果孫沁岳這時竟彎下腰、越過欄杆，走到粉絲面前，和粉絲合照。

▲網友大讚孫沁岳親民。（圖／翻攝自Threads／wolf_sun.moon）

「@wolf_sun.moon」再舉例，之前孫沁岳粉絲數達30萬時，曾經開QA，他一共被問了693條問題，「他每一條問題都有去回答」。

該則留言獲得4000多人按讚，其他網友也紛紛回應，「真的覺得他是很棒的人！也超喜歡看他的影片」、「好有心喔」、「光是看他玩狼人殺，你就會知道他是一個很有修養的藝人，他真的是少數我聽他發言不會想快轉的，不管是語調還是邏輯」、「而且他超帥，又很會演戲」、「同時也是優質YouTuber，很用心在做影片」、「從YT認識他的，真的覺得他的分享都很有內容，感覺是一個內外兼具的帥潮」。

除了孫沁岳之外，也有網友點名其他藝人，「必須是劉以豪，完全零架子」、「當然是可愛的蔡黃汝花花啊」、「王傳一，在機場合照，上飛機前還跟我打招呼」、「蔡昌憲，遇到本人做在福隆火車站的超商門口座位區，很親民，對視會點頭微笑」。話題引發討論。