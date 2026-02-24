　
地方 地方焦點

嘉縣警破獲詐欺集團水房逮14人　升級AI防詐客服助民眾識詐

▲▼ 嘉警溯源查緝詐團水房成員14名 打詐儀錶板升級 AI 智能客服 。（圖／嘉義縣警局提供）

▲嘉警溯源查緝詐團水房成員14名，打詐儀錶板升級AI智能客服。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

詐騙態樣層出不窮，嘉義縣警察局刑事警察大隊近期偵破溯源查緝詐欺集團水房成員案，緣於該大隊受理被害人所報遭詐欺案，於本縣、台南市及嘉義市等面交三次損失新臺幣110萬元，經報請臺灣嘉義地方檢察署檢察官指揮偵辦，分別查獲車手及共犯等犯嫌10人到案。經調查發現，詐團取得被害人面交之贓款後，隨即利用ATM由水房成員將贓款轉出，經調閱超商影像及帳戶金流，查知4名水房成員涉有重嫌，遂持拘票及搜索票查緝4名犯嫌到案，並查扣手機3支。全案依刑法詐欺罪及洗錢防制法移送嘉義地檢署並由檢察官聲請羈押獲准。

▲▼ 嘉警溯源查緝詐團水房成員14名 打詐儀錶板升級 AI 智能客服 。（圖／嘉義縣警局提供）

為擴大民眾關注反詐議題及提升民眾識詐意識，嘉義縣警察局於今（24）日辦理「打擊詐欺犯罪成效破案記者會」，結合本縣115年1月份詐欺情勢分析報告，彰顯本局打擊詐欺集團決心與作為，亦向縣民宣導防詐意識重要性，提升縣民識詐意識，守護民眾財產安全。

▲▼ 嘉警溯源查緝詐團水房成員14名 打詐儀錶板升級 AI 智能客服 。（圖／嘉義縣警局提供）

另在打擊詐欺犯罪部分，115年1月份查緝集團詐欺成效共查獲24個詐欺集團101人，查扣不法利得總值321萬3,935元。攔阻詐欺件數部分，統計115年1月份則有22件、1,543萬8,829元，較 114年同期增加10件、1,040萬2,129元；在詐欺犯罪發生趨勢部分，根據打詐儀錶板分析，嘉義縣115年1月份詐欺案件受理數195件，財損金額新臺幣6,784萬4,000元，與114年同期數據相比較，受理件數減少3件（-1.51％）、財損金額減少1,017萬8,000元（-13.04％）。

▲▼ 嘉警溯源查緝詐團水房成員14名 打詐儀錶板升級 AI 智能客服 。（圖／嘉義縣警局提供）

另以行政區統計，民雄鄉（26件）、朴子市（25件）、太保市（21件）、中埔鄉（14件）、水上鄉（14件）為高發地區；以詐騙手法分析，則以「網路購物詐騙」詐騙計69件最多（占35.38%）、「假投資詐騙」詐騙計26件次之（占13.33％）、「色情應召詐財」詐騙計20件再次之（占10.25％），網路購物詐騙案件已有明顯竄升趨勢，位居高發案類冠軍，惟投資詐騙（含假交友投資）在財損部分依然位居各類手法首位，占財損總額84.18％，提醒民眾投資前務必謹慎查證，切勿輕信不實廣告，以免誤墜詐騙陷阱！

▲▼ 嘉警溯源查緝詐團水房成員14名 打詐儀錶板升級 AI 智能客服 。（圖／嘉義縣警局提供）

為提升民眾防詐能力，內政部警政署「165打詐儀錶板」再度升級，近期已正式導入 AI智能防詐客服，只要輸入你遇到的狀況、對方話術或貼上可疑網址，AI 即可即時協助判斷是否涉及詐騙風險，並提供具體處置建議，在此呼籲民眾多加利用，如遇可疑狀況、可疑對話或是可疑網址，均可求助於AI協助辨識，成功阻絕不肖詐騙犯嫌持續欺騙大眾；警察局除持續積極查緝車手、水房，並溯源追查核心成員、瓦解詐欺集團外，亦將加強與轄內金融機構、民間企業、社團、宗教團體、社區組織合作，共同防禦詐欺犯罪，並整合最新反詐資訊，針對不同族群進行識詐宣導，加強民眾識詐知能，守護縣民財產安全！

▲▼ 嘉警溯源查緝詐團水房成員14名 打詐儀錶板升級 AI 智能客服 。（圖／嘉義縣警局提供）

02/22 全台詐欺最新數據

135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

嘉義縣警局詐騙案件防詐騙AI客服財損統計

