快訊／移送北檢畫面曝！謊報要在北捷車廂殺人放火　警建請羈押

▲鄭男揚言在捷運車廂內「殺人」、「放火」，稍早遭警方移送北檢複訊。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、葉品辰／台北報導

台北捷運昨(23)日行控中心透過網站客服機器人接獲通報，有人揚言在捷運車廂內「殺人」、「放火」，涉及危害公共安全。北捷通報後警方趕赴松山站戒備，經查未發現可疑人員、武器或危險物品，隨後調查在高雄地區拘提36歲鄭姓男子到案，鄭男曾多次謊報危安訊息，稍早警方訊後移送至北檢複訊。

根據調查，鄭男昨日晚間18時57分及19時07分揚言在捷運車廂內「殺人」、「放火」，捷運立即啟動應變機制，通報捷運警察隊及轄區松山警分局，大批荷槍、配備防彈盾牌的警力趕赴松山站戒備，並逐車逐廂清查列車狀況。經查未發現可疑人員、武器或危險物品，亦無旅客受傷，列車與站體秩序正常。

警方隨即成立專案小組追查來源，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，聲請拘票獲准。今(24)日凌晨2時15分許，在高雄地區拘提36歲鄭姓男子到案。調查發現，鄭男2024年7月、2026年1月都曾曾多次謊報危安訊息，均已遭法辦。全案警詢後依刑法恐嚇公眾危安罪嫌移送台北地檢署偵辦，並建請羈押，稍早犯嫌已出發移送北檢接受檢察官複訊。