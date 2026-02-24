　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣天氣多混亂？超商同時貼「2公告」全笑翻：一天溫差14度

▲▼羽絨衣,遊客,旅遊,圍巾,圍脖,毛帽,口罩,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在許多超商都會因應天氣，貼出公告，歡迎民眾太熱時進店吹冷氣，或很冷就躲進店裡禦寒。不過，因為最近台灣天氣變化頗大，就有網友看到超商同時貼出兩張公告，忍不住失笑，台灣的天氣終於混亂到這種地步。畫面曝光後掀起共鳴，不少人直呼最近真的不知道該怎麼穿衣服，早晚像換季，中午卻像盛夏。

最近有網友在Threads分享照片，有超商在店門口同時貼出兩張公告，一張寫著「天氣寒冷，若感身體不適，歡迎您入內休息，待身體回暖」，下面一張則是「天氣炎熱，若感身體不適，歡迎您入內吹冷氣休息」。原PO不禁失笑，「台灣的天氣終於混亂到這兩張冷熱暫歇公告同時出現的地步了哈哈哈
！」

辦公室同事穿搭「四季都有」　網：一天溫差14度

一名網友表示，貼文曝光後引發大批討論，「可以合成一張：天氣寒熱，若感身體不適，歡迎您入內吹冷氣休息待身體回暖」、「今天上班，同事們短袖T恤、長袖針織衫、薄外套、內刷毛外套都有，春夏秋冬的衣服一起出現」、「中午夏天、晚上冬天。」

還有人直呼，「這種氣候真的搞得外國友人們很混亂耶！但不管怎麼樣，大家應該都是只有上半身在變化，下半身永遠短褲跟夾腳拖或藍白拖吧！」「台南的超商都只有下面那張，第一次看到還有上面那張」、「一個台灣四個氣候同時並行」、「一天溫差14度。」

02/22 全台詐欺最新數據

135 0 8879 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

009816爆紅「可以入手嗎？」　專家曝2類人適合買
海外網購　3/1新制上路！
安心亞演《陽光女子》成6.5億女星　媽過年收「超厚紅包」嚇到
打瘦瘦針「左眼爆血」近失明！3度就醫血流不止　醫揭罕見副作用
道路救援「喊價10萬」變搶劫　蔣萬安斥太誇張：嚴辦拖吊流氓
不只容易累！糖尿病「15個求救訊號」曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

i-dle復刻「葉舒華我是誰」　世巡下一站就在台北！

天氣超商公告溫差穿衣氣候threads

