星宇航空台北-布拉格航線明起開賣　Jolin身穿機長服現身

▲蔡依林Jolin身穿星宇航空機長制服，被外界解讀為重大合作暖身。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

星宇航空台北-布拉格航線明天上午10時起開賣，官方社群今天釋出一支15秒前導影片，由亞洲流行天后蔡依林Jolin身穿星宇航空機長制服走向飛機，被外界解讀為重大合作暖身。

蔡依林2003年經典作品《布拉格廣場》紅遍全台，星宇航空選定布拉格做為第一條歐洲航線，找來蔡依林擔任航線大使，今釋出前導影片，也讓外界猜測，將為星宇打造全新版本的《布拉格廣場》，完成20年前未能親赴布拉格拍攝MV的遺憾。

蔡依林今也同步在個人社群分享布拉格當地拍攝畫面，影片一上線不少網友紛紛留言：「不可能！神曲！！！」、「彌補當年沒有到布拉格拍MV了」、「機長林」，直呼「夢幻聯名」成真。

星宇航空表示，提到布拉格，最廣為人知的即是蔡依林2003年推出的《布拉格廣場》，紅遍華語樂壇20多年，歌曲以捷克首都布拉格為靈感創作，描繪對於異國風情的浪漫想像，而當年MV其實是在台灣拍攝，其中「布拉格廣場沒有許願池」的美麗誤會，更成為歌迷們多年熱議的話題。

對於雙方將進行何種合作方式，星宇航空表示，將於明天中午12時揭曉。

另外，長榮航空6月26日起開闢桃園-美國首府華盛頓直飛航線，提供每周4班的飛航服務，華盛頓開航後，北美航線將擴增至10個客運航點，每周往返北美航班數將提升至98班。

長榮航空指出，桃園-華盛頓航線將採用三艙等配置的波音787-9機型飛航，除了商務艙及經濟艙，同時也配備「類比商務艙」規格的全新第四代豪華經濟艙。