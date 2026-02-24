綠高雄議員初選「小港6搶3」　前空服員、最帥里長找大咖助攻

▲綠議員初選「小港6搶3」激戰，前空服員黃敬雅（左）、最帥里長林浤澤（右）找大咖助攻。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市議員初選民調在即，這場黨內選戰派系較勁意味濃厚，其中以前鎮、小港區「6搶3」最激烈。該選區候選人復興航空前空服員黃敬雅、最帥里長林浤澤，以及現任議員黃彥毓把握最後時間衝刺，連日找來大咖助攻，最後誰能出線，就等民調定勝負。

民進黨高雄市議員初選民調將於3月2日至3月8日進行，選戰正式進入倒數關鍵期，由於今年大選席次調整，前鎮、小港議員席次將由8席減為7席，民進黨在該選區初選提名席次同步縮減至3席，除了現任議員，同時也有多位新人投入競逐，形成「6搶3」高度競爭局面。

根據民進黨公布初選登記名單，第十選區（前鎮、小港）應選7席、提名3席（含1席婦保），除了現任議員鄭光峰、黃彥毓外，還有吳昱鋒、林浤澤、黃敬雅、黃雍琇等新人參戰，在最後關頭，參選人全都把握機會衝刺。

▲黃敬雅接連找重量級大咖力挺。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃敬雅近日獲重量級前輩接連力挺，繼立法委員王義川之後，前後任立委沈伯洋、林靜儀也不約而同錄製影片強力推薦。林靜儀在推薦影片中提到，黃敬雅在經歷過人生最大的生死關頭後，陸續成為了兩個孩子的母親，正因如此特別重視育兒環境與相關議題。

林靜儀強調，黃敬雅不僅擇善固執、持續關注社會議題，更勇於為不公不義發聲，絕對是值得市民託付的好議員人選。沈伯洋的推薦則高度肯定黃敬雅的政見，讚許她將民防與國安理念紮根基層的用心。

▲陳其邁前助理、台中市議員江肇國為林浤澤站台並車掃。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市長陳其邁前助理、台中市議員江肇國昨（23）日則為林浤澤站台並車掃，沿途獲得市民熱烈反應，零食、水果餵食不斷，展現高人氣，他更說在林浤澤身上看見少年陳其邁的影子，拜託市民朋友接到電話民調、回答唯一支持林浤澤。

江肇國說，自己在陳其邁立委時期擔任助理，近距離觀察陳其邁做事「緊緊緊」的衝勁、以及對於故鄉高雄的深厚情感，深深影響自己在政治上的態度，這些特質，在林浤澤身上也充分的展現出來，特別是林浤澤提出的「五力政策」，完全是陳其邁政策控的翻版。

▲陳致中陪同黃彥毓車掃。（圖／記者賴文萱翻攝）

現任議員黃彥毓昨（23）日展開車隊掃街行程，立法委員賴瑞隆與陳致中分別於上午與下午全程陪同車掃前鎮、小港各主要路段，同日雙重量級現身，被地方解讀為關鍵時刻的明確整合訊號。

黃彥毓表示，陳致中已向他表達將不參選，並全力支持他連任，他直言，若支持力量若無法集中，最容易受到衝擊的，往往是正在第一線承擔責任的現任議員，呼籲支持者在關鍵時刻集中力量，守住這一席，讓前鎮、小港持續向前。

▲陳致中陪同黃雍琇站路口。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，陳致中今天一早7點30分也陪同黃雍琇站路口，她說，在路口、在街道旁一聲聲「致中！致中！」的呼喊，讓她深深感受到，一位認真做事、親民、愛民的民意代表，是如何被鄉親所擁抱及愛護！她說，如果有幸能夠順利當選，一定會以陳致中為表率，一步一腳印，為前鎮、小港努力打拚到底。