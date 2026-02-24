新北水電工毒駕翻車搭小黃開溜　警搜出海洛因！住處還有槍彈

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區日前一名葉姓水電工（52歲），清晨駕駛小客車在五股新五路二段不明原因發生交通事故後翻車，葉男肇事自行爬出車外後，竟棄車搭在路中間攔計程車逃逸。警方循線追查，在土城逮捕葉男，更在他身上與住處搜出改造手槍、子彈及「喪屍煙彈」、海洛因等大量毒品，全案依毒品、槍砲及公共危險（毒駕）等罪移送偵辦。

▼葉男毒駕翻車後逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

21日清晨6時許，蘆洲警分局獲報，指稱五股區新五路二段發生小客車翻覆事故。警方趕抵發現車輛四輪朝天橫躺路中，但車內空無一人，隨即封鎖現場進行採證。警方在車內發現多份司法文書等個人物品，並同步調閱路口監視器。影像顯示，駕駛葉姓男子在車輛翻覆後，神色慌張地從車內爬出，隨即在路邊攔下一輛計程車，一路往土城方向逃逸。

警方成立專案小組，鎖定從事水電工的葉姓男子身分，在土城區將他逮捕。先在葉男身上搜出海洛因4包與俗稱「喪屍毒」的依托咪酯煙彈4顆、結晶9包。隨後，警方前往葉男住處查緝，當場查獲改造手槍1把、子彈4顆及已使用的海洛因針筒3支。

葉男坦承因當時吸食毒品後神智不清才釀成翻車意外，事後因擔心通緝與槍毒身分曝光才會選擇逃逸。全案訊後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及公共危險（毒駕）等罪，將葉男移送新北地方檢察署偵辦。

▼葉男毒駕翻車後攔下計程車逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方在他身上及住家起獲改造手槍及大量毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）