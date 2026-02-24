國道服務區春節進帳3.7億　多處單日營收破紀錄

▲關西國道服務區春節湧現人潮。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

今年春節有9天連假，除返鄉車流外，國旅旅次也攀升。根據高公局統計，國道服務區春節賺進3.7億元營收，成長8%，多處服務區單日營收創春節新高紀錄。高公局表示，228連假也將強化國道服務區整備作業，確保服務量能不中斷。

國道服務區是中長途用路人補給與休憩據點，春節疏運期間也湧進大量車潮和人潮。高公局統計，春節9天連假國道服務區總營收達3億7,521萬6,983元，較114年3億4,769萬元成長約8%，多處服務區單日營收再創春節新高紀錄。

▲國道清水服務區春節湧現人潮。（圖／高公局提供）

為因應湧入服務區休憩的龐大車潮，高公局表示，春節期間各服務區盤點停車空間資源，透過大型車位彈性調撥、規劃臨時停車空間等措施，將小型車停車服務極大化，增加2,439格小型車停車位，提升至8,011格，較既有容量增加44%，紓解尖峰時段停車壓力。

此外，國道服務區交通指引與疏導人力增加至192人，為平日的2.8倍，確保尖峰時段車輛通行順暢，縮短停等車位時間。

高公局表示，春節期間在人潮與車潮雙重考驗下，透過跨單位協力整備，維持高品質服務與順暢，接續的228連假，亦將持續強化整備作業，確保服務量能不中斷。