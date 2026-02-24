嘉義東區建國二村、復興新村　土地重劃4月2日標售啟動

▲嘉義市東區大進步再添新動能 建國二村、復興新村市地重劃抵費地公開標售啟動 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

眾所矚目的「嘉義市建國二村、復興新村地區市地重劃抵費地標售」正式啟動，嘉義市政府將於115年2月25日公告標售，並訂於115年4月2日上午10點，在市府六樓第一會議室辦理公開開標，歡迎有意投標民眾踴躍參與。

本次標售共推有3件標的、合計7筆抵費地，全屬商業區，總面積約1,965.42坪，基地條件完整，為嘉義市東區近年少見大面積精華商業區，具備高度整合開發與多元經營潛力。為加速土地活化與後續建設發展，市府同步提供開發容積獎勵措施，依土地使用暨都市設計管制要點規定，凡於市地重劃完成土地登記之日(114年10月31日)起3年內申請建造執照者可享容積獎勵10%，3至5年內申請者可享5%，逾5年者則不予獎勵。

建國二村、復興新村市地重劃區位於嘉義市東區核心地段，為市府推動「東區大進步」重要計畫，周邊鄰近嘉義公園、KANO園區及棒球場等特色景點，生活機能成熟、休閒與觀光資源豐富。該區過去為眷村聚落，承載世代家庭的生活記憶與情感連結，市府推動市地重劃過程中，兼顧眷村文化所象徵的「爐火」精神，並規劃「眷村生活文化館」，保存珍貴的人文故事與歷史脈絡，延續地方情感記憶，同時導入「涼適、活力、新木都」都市設計發展目標。

本次標售公告期間自115年2月25日起至115年4月1日止。凡有意參與投標並親自領取投標相關文件者，請於公告期間上班時間，至嘉義市政府地政處（嘉義市中山路199號3樓）免費索取；亦可逕至本府地政處官網「土地標售專區」下載（https://pse.is/8d2mh6）。提醒欲投標民眾，投標文件務必於115年4月1日下午5時前以掛號方式寄達嘉義郵局第418號郵政信箱，以確保投標作業順利完成。

嘉義市政府地政處提醒您，近來詐騙手法層出不窮，標售相關資訊請以市府地政處官網公告為準，切勿輕信來源不明訊息；如有任何疑問，請洽嘉義市政府地政處地用及重劃科（05-2254321轉376），或撥打165反詐騙專線查證。