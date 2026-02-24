獨／餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機離奇未求救



▲台北市文山區某知名餐廳發生女員工陳屍冰櫃案件。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

2月23日晚間21時許，北市文山區某知名餐廳擔任員工近30年，現年69歲劉姓女子在文山區自家與家人吃完晚餐後，離家說要外出找朋友，卻離奇持工作場所的鐵門鑰匙打開餐廳大門回到店內，並進入一樓大型冷凍冰庫內，劉女就此被鎖在零下10多度的冰櫃內，停留逾12小時，直到隔天店內員工備料時發現冷凍櫃無法打開，當日上午10時40分由老闆娘報案，警消到場破門打開冷凍冰櫃時，發現劉女大體倒臥在冰櫃門口處已明顯死亡。



警方調查指出，劉女曾在該店工作近30年，與同事相處情況都正常。經鑑識初步勘查，尚無發現遭外力攻擊或其他傷痕，初步排除他殺嫌疑。研判劉女昨晚22時帶著手機進入餐廳被鎖在一樓冷凍庫內長達12小時，期間忍住酷寒未打電話向他人求助，疑自行進入冷凍冰櫃內太久導致失溫死亡，意外發生原因及詳細死因仍待檢警進一步釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘 檢警提前發動拘搜驚險破局



獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資 海削千萬被捕



獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相