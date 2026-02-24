川普訪中倒數計時！美高院裁決打臉關稅「拋大禮」　估美中雙方克制

▲美國總統川普、中國國家主席習近平即將進行會談。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國最高法院裁定川普動用緊急權力加徵進口關稅違憲後，中國呼籲美國取消對貿易夥伴的單邊關稅措施。分析指出，為避免川普3月底訪中出現波折，美中雙方在此微妙時間點可能自我克制，即使關稅仍存在，也不會引發新衝突，為兩國領導人面對面談判保留緩衝空間。

白宮官員日前證實，川普預計3月31日至4月2日出訪中國，並與中國國家主席習近平進行會談。此時，美國最高法院推翻川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對中國等國實施的大規模關稅措施，但依據301條款與232條款的部分對中關稅仍然有效。川普隨後宣布將在全球範圍暫時加徵10%普遍性關稅，為期150天，隔日再將稅率提升至15%。

對此，中國商務部發言人在官網表示，正在對裁決內容和影響進行全面評估，並呼籲美國「取消對貿易夥伴加徵的單邊關稅措施」。上海國際關係學者沈丁立向新加坡《聯合早報》分析，北京可能會暫時接受川普政府提出的新15%關稅，只要中國總稅率不超過去年釜山峰會定下的約45%，中國有可能暫時考慮接受。

沈丁立指出，美國對中國關稅在川普上任前約20%，去年4月曾升至145%，同年10月底釜山峰會後降至約45%，比川普上任前高出25個百分點。最高法院裁決後，美國對中國關稅總額實際下降至約35%，即使新徵15%關稅生效，仍低於去年釜山峰會後水平。

沈丁立認為，「美國最高法院裁決後，對中國是利好，中國可先保持穩定，再透過合作爭取進一步下調關稅，是較優方案」。

他進一步分析，中國若要與美方談判爭取取消新15%關稅，可考慮三個途徑，包括增加對美投資、擴大從美進口（如大豆、能源）、以及進一步開放國內市場。這些措施將為雙方創造更多談判籌碼，也有助於緩解雙邊緊張關係。

南京大學國際關係學院院長朱鋒則認為，美國最高法院的裁決恰好為彌合美中貿易糾紛提供重要政治機會。他表示，川普訪中是兩國領導人面對面交流的重要時刻，關稅問題能否徹底解決，很大程度將取決於習川會談成果。朱鋒分析，美中雙方都可能在訪中前採取克制態度，不輕易在關稅問題上惹出新事端，為談判創造更穩定的環境。