台大醫巡房驚見4月嬰看《甄嬛傳》！ 護理師揭「暖心真相」藏洋蔥

▲台大醫師陳俊安春節巡房時發現，一名嬰兒床邊用筆電輪番播甄嬛傳，經護理師解釋才知道原因。（翻攝YouTube）

圖文／鏡週刊

春節期間狂播24小時的甄嬛傳直播，是許多網友的精神糧食，連皇上什麼時候駕崩大家都能準確預測。不過這股宮廷旋風竟然颳進了台大兒醫的加護病房，還化身為史上最強的哄娃神器，陪著4個月大的小戰士一起對抗病魔。

4個月寶寶追《甄嬛傳》

台大兒童醫院兒童心臟科醫師陳俊安在臉書粉專《兒童心臟會客室：聊聊孩子們的心事》幽默爆料，春節巡視病房時，發現1位才4個月大的小病童床邊，原本該處理公務的筆電竟然在播《甄嬛傳》。這畫面讓醫師看傻了眼，開玩笑說很擔心這孩子小小年紀就學會後宮心計，長大後會不會滿腦子權謀。他好奇詢問緣由，才發現背後藏著護理師的苦心。

護理師出妙招哄寶寶

原來這寶寶是個喜歡熱鬧的小傢伙，對卡通聲沒興趣，唯獨鍾愛真人對話的溫度，只要聲音一停就開嗓大哭。護理人員為了哄他煞費苦心，突然想到《甄嬛傳》這部集數多、台詞綿密又能連續播放的長壽神劇，決定拿來當成24小時不間斷的背景音，寶寶也真的不再哭鬧。

最令人振奮的是，這位愛聽古裝劇的寶寶病況非常穩定，康復進度超越預期。陳俊安預言，應該能在戲裡「皇上駕崩之前」就送寶寶去普通病房跟家人團聚。這段充滿溫度的病房日常流傳開後，不少網友備感欣慰，大讚護理師超有才。



