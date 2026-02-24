CNN：川普關稅受挫「中國是最大贏家」　川習會前失去談判籌碼

▲川普預計3月底至4月初訪問北京。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國最高法院19日推翻「對等關稅」之後，川普政府宣布援引其他法源，課徵15%全球性關稅。CNN分析，各國仍在觀察新關稅確切影響之際，中國已經成為最大受益者，因為最高法院的裁決，實際上已經剝奪華府對北京最有效的籌碼。

川普1.0有經驗 中國這樣接招

報導指出，自從川普1.0在2018年對中國發動首次貿易戰以來，北京已採取多項措施，抵禦額外關稅的影響，例如分散玉米與黃豆等商品的進口來源，對所有美國進口商品課徵報復性關稅等。透過將出口轉向其他國家，中國去年更創下1.2兆美元貿易順差紀錄。

除了關稅以外，北京也利用了其他美國痛點，例如對稀土礦物與磁鐵實施出口管制，施壓川普向習近平讓步。

CNN指出，在日韓等主要貿易國家為了換取較低關稅稅率，爭相與美國談判價值數千億美元的貿易與投資協議之際，中國憑藉出口大國的地位，得以堅守立場並且採取報復行動。

▼上海外高橋碼頭。（圖／CFP）

川習會即將登場 美中貿易休兵引關注

川普關稅遭遇重挫之際，他也預計3月31日抵達北京會晤習近平，預計在為期3天的峰會上，討論外界高度關注的議題，包括貿易、技術與台灣。

CNN指出，這不僅是2017年以來美國總統首次訪問北京，還可能為川普剩下任期內的美中關係定調，但如今權力平衡似乎已經產生變化，趨向有利於中國的方向。

「凱投宏觀」中國經濟負責人埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）直言，儘管新關稅減輕了大多數亞洲國家的負擔，但「最大贏家是中國」，「它面臨的關稅仍比該區域其他國家更高，但差距已經縮小了。」

▼美國最高法院。（圖／路透）

摩根士丹利（Morgan Stanley）23日估算，中國商品平均關稅率將從32%降至24%。儘管川普政府可能尋求其他手段對中國課徵關稅，最高法院的裁決意味著美國對亞洲的關稅「可能已經達到高峰上限」，「這些發展，尤其考慮到總統川普即將訪問中國，進一步證明了我們之前的觀點，也就是美中貿易休兵依然非常脆弱。」

獲得談判籌碼 中國輿論回應

中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文指出，「在中美當前的脆弱平衡下，川普現在失去了一張牌，而中國仍握有所有牌。」部分觀點認為，中國先前報復美國關稅的策略被證明是正確的，能夠在川普訪中時取得更多談判籌碼。

中國商務部23日聲明表示，正對美國最高法院的裁決執行全面評估，並將密切觀察川普政府維持關稅的替代措施，同時捍衛國家利益，「事實一再證明，合作能夠使中美雙方受益，對抗則兩敗俱傷。我們敦促美方取消對貿易夥伴施加的單方面關稅。」