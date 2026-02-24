　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

紅包入袋換新機　電商開學季筆電下殺2萬元有找

Coupang酷澎開學筆電、3C周邊推薦（圖／Coupang酷澎提供）

▲迎接新學期，預算有限的學生族群想替筆電升級、汰換舊機，可把握電商平台的3C促銷檔期。（圖／Coupang酷澎提供）

記者洪菱鞠／台北報導

過年領到壓歲錢後，不少學生盤算著將預算轉化為學習戰力，升級新學期的數位裝備。看準這波開學需求，電商平台紛紛祭出筆電與3C周邊促銷，從兩萬元有找的入門款到高效能AI機種一應俱全，尤其Windows 10於去年底終止支援後，換機潮不僅持續發酵，市場更呈現出中高階AI規格升級與主流文書機並進的雙軌選購現象。

開學換新機，東森購物集結ASUS、ACER、Lenovo、MSI等品牌筆電，從入門文書款到高效能AI都有，像是ASUS Vivobook 14主打機身輕巧、規格足以應付日常文書需求，還能升級記憶體或硬碟，價格不到2萬元，入手幾乎不用猶豫；若科系涉及設計、影音剪輯或需要同時開啟多個應用程式，推薦多工效能較高的Lenovo ThinkPad X系列或ASUS Zenbook系列，能因應高效運算需求。

除了電腦換新，東森購物站上3C配件如無線滑鼠、藍牙鍵盤、筆電包與擴充Hub等同步優惠，一次將筆電與周邊備齊，讓新機到位後能立即提升使用效率。對於常在圖書館或咖啡廳趕作業的學生，輕量筆電包與無線滑鼠能減少負擔；需要外接螢幕或簡報投影的族群，Type-C多功能轉接器也成為實用搭配。

Yahoo購物揭開工開學換機與生活升級新趨勢（圖／Yahoo購物提供）

▲Yahoo購物即日起推出「開學季」活動。（圖／Yahoo購物提供）

Yahoo購物則是發現，受Windows 10於去年底終止支援影響，筆電市場已逐步進入系統汰換與使用調整階段，今年開工、開學季筆電整體銷售額年增近3成，顯示換機需求已升溫。在學生族群與初入職場族中，生成式AI工具、多工處理、簡報與影音內容應用已成日常，帶動具備較高處理效能、足夠記憶體與顯示效能的中高階筆電買氣升溫，其中35,000元以上機種佔比明顯提升。另一方面，以穩定效能與合理價格帶為主的文書處理型筆電，也因其高CP值成為荷包有限的學生與家長族群優先選項。

為了讓開學採購更從容，Coupang酷澎聯合品牌推出多款超值機型，包括acer Swift Go輕薄AI筆電14吋SFG14-73-59JD，可單手開合螢幕，並搭載AI功能快速鍵，提升學習與工作效率；以及acer Swift Go Ultra 5輕薄效能AI筆電16吋SFG16-72-56R3，配備OLED WQXGA+高解析螢幕，畫面清晰、色彩飽和，滿足影音與創作需求。

PChome 24h購物也祭出「24力會員日 開學煥新季」活動，集結數位科技、生活家電、民生補給、機能保健四大類開學必備人氣商品，其中，專為多工處理設計的「HP 15.6吋 R7效能筆電」，1.86公分輕薄機身，TSMC 7nm製程，效能再提升，助學子輕鬆應對繁重報告，特價2萬元有找，買就送限量HyperX Delta電競後背包。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蔡依林穿機長服！星宇航空新航線明開賣
獨／餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機未求救
快訊／張榮發遺產逾千億難分割　張國煒今出庭加速分配
超狂！老董5輛破億超跑　開進國中校園
竹科工程師挑戰「1公升的眼淚」暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

紅包入袋換新機　電商開學季筆電下殺2萬元有找

世界最強男人私下真面目！New Balance聯手大谷翔平引領新風潮！潮人必學二刀流質感穿搭

美食外送「WBC應援優惠」7折起　買套餐送啦啦隊透卡盲包

近20年教學經驗累積　周杰數學打造國高中完整數學學習路徑

開工先提神！電商推「咖啡精選大賞」　指定品項買1送1補貨趁現在

肯德基「A+B」銅板價回歸　最低優惠下殺44折

全家合作「WBC世界棒球經典賽」　20款聯名包裝、周邊亮相

超商開工優惠一次看！7-11今起咖啡「買8送8」、全家「買1送1」

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

總統賴清德邀五院院長茶敘

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

紅包入袋換新機　電商開學季筆電下殺2萬元有找

世界最強男人私下真面目！New Balance聯手大谷翔平引領新風潮！潮人必學二刀流質感穿搭

美食外送「WBC應援優惠」7折起　買套餐送啦啦隊透卡盲包

近20年教學經驗累積　周杰數學打造國高中完整數學學習路徑

開工先提神！電商推「咖啡精選大賞」　指定品項買1送1補貨趁現在

肯德基「A+B」銅板價回歸　最低優惠下殺44折

全家合作「WBC世界棒球經典賽」　20款聯名包裝、周邊亮相

超商開工優惠一次看！7-11今起咖啡「買8送8」、全家「買1送1」

快訊／「野獸」林志傑哭了　談到最愛的家人激動落淚

G盃愛雅擔心變成石頭奶　一天6-8次還請老師

嘉縣警破獲詐欺集團水房逮14人　升級AI防詐客服助民眾識詐

快訊／伊朗軍機墜毀「撞進果菜市場」！　機上2人地面2人罹難

基普森力退2屆冠軍德米納爾　墨西哥公開賽首輪大爆冷

沒小孩繼承...買房死後只能充公？網曝關鍵：你不懂房產金融價值

日本車站驚傳砍人！　不明女子「失控揮刀」砍傷男乘客

快訊／移送北檢畫面曝！謊報要在北捷車廂殺人放火　警建請羈押

男打瘦瘦針突眼出血　藥師示警風險「2類人」禁用

兆豐00996A於3／4開募　精選上市櫃隱形冠軍

【移動砲塔？】2騎士手持衝天炮炸街！ 一路爆響下場慘了

消費熱門新聞

超商開工優惠！7-11今起咖啡買8送8、全家買1送1

超商合作「WBC經典賽」　聯名包裝、周邊登場

New Balance聯手大谷翔平引領新風潮！潮人必學二刀流質感穿搭

肯德基「A+B」銅板價回歸

美食外送「WBC應援優惠」7折起　買套餐送啦啦隊透卡盲包

7-11咖啡「買2送2」　全家「買1壺送1壺」

紅包入袋換新機　電商開學季筆電下殺2萬元有找

速食店開工好康　摩斯咖啡買1送1、麥當勞推38組新優惠

電商推「咖啡精選大賞」　指定品項買1送1

周杰數學打造國高中完整數學學習路徑

Coupang酷澎春節送禮不打烊　最快隔日到貨

義大利百年鍋具「不到1折換購」

林心如代言華陀扶元堂雙新品亮相

桃機驚見「神秘大物」轉不停、機捷拉環好貼心

更多熱門

相關新聞

開學首日拚防疫黃偉哲赴新民國小宣導「巡、倒、清、刷」

開學首日拚防疫黃偉哲赴新民國小宣導「巡、倒、清、刷」

寒假結束，新學期正式展開。台南市長黃偉哲23日一早偕同教育局長鄭新輝前往新民國小迎接學生返校，除關心校園防疫整備，也視察周邊交通安全執行情形，強調健康與安全是學習的第一步。

迎開學！新北學童家長明起可每週免費換鮮奶　還能享多元加值回饋

迎開學！新北學童家長明起可每週免費換鮮奶　還能享多元加值回饋

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

即／20歲男大生139線自撞亡　驚見機車後輪已磨平

關鍵字：

開學開學筆電筆電促銷3C換機大學生

讀者迴響

熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改

全台下2天！　連假溼答答

明變天！　連假「雨最大」

快訊／國家警報響！12:37東北地區地震　台北估震度4級以上

快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

總愛強詞奪理的三大星座！

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面