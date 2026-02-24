紅包入袋換新機　電商開學季筆電下殺2萬元有找

▲迎接新學期，預算有限的學生族群想替筆電升級、汰換舊機，可把握電商平台的3C促銷檔期。（圖／Coupang酷澎提供）

記者洪菱鞠／台北報導

過年領到壓歲錢後，不少學生盤算著將預算轉化為學習戰力，升級新學期的數位裝備。看準這波開學需求，電商平台紛紛祭出筆電與3C周邊促銷，從兩萬元有找的入門款到高效能AI機種一應俱全，尤其Windows 10於去年底終止支援後，換機潮不僅持續發酵，市場更呈現出中高階AI規格升級與主流文書機並進的雙軌選購現象。

開學換新機，東森購物集結ASUS、ACER、Lenovo、MSI等品牌筆電，從入門文書款到高效能AI都有，像是ASUS Vivobook 14主打機身輕巧、規格足以應付日常文書需求，還能升級記憶體或硬碟，價格不到2萬元，入手幾乎不用猶豫；若科系涉及設計、影音剪輯或需要同時開啟多個應用程式，推薦多工效能較高的Lenovo ThinkPad X系列或ASUS Zenbook系列，能因應高效運算需求。

除了電腦換新，東森購物站上3C配件如無線滑鼠、藍牙鍵盤、筆電包與擴充Hub等同步優惠，一次將筆電與周邊備齊，讓新機到位後能立即提升使用效率。對於常在圖書館或咖啡廳趕作業的學生，輕量筆電包與無線滑鼠能減少負擔；需要外接螢幕或簡報投影的族群，Type-C多功能轉接器也成為實用搭配。

▲Yahoo購物即日起推出「開學季」活動。（圖／Yahoo購物提供）

Yahoo購物則是發現，受Windows 10於去年底終止支援影響，筆電市場已逐步進入系統汰換與使用調整階段，今年開工、開學季筆電整體銷售額年增近3成，顯示換機需求已升溫。在學生族群與初入職場族中，生成式AI工具、多工處理、簡報與影音內容應用已成日常，帶動具備較高處理效能、足夠記憶體與顯示效能的中高階筆電買氣升溫，其中35,000元以上機種佔比明顯提升。另一方面，以穩定效能與合理價格帶為主的文書處理型筆電，也因其高CP值成為荷包有限的學生與家長族群優先選項。

為了讓開學採購更從容，Coupang酷澎聯合品牌推出多款超值機型，包括acer Swift Go輕薄AI筆電14吋SFG14-73-59JD，可單手開合螢幕，並搭載AI功能快速鍵，提升學習與工作效率；以及acer Swift Go Ultra 5輕薄效能AI筆電16吋SFG16-72-56R3，配備OLED WQXGA+高解析螢幕，畫面清晰、色彩飽和，滿足影音與創作需求。

PChome 24h購物也祭出「24力會員日 開學煥新季」活動，集結數位科技、生活家電、民生補給、機能保健四大類開學必備人氣商品，其中，專為多工處理設計的「HP 15.6吋 R7效能筆電」，1.86公分輕薄機身，TSMC 7nm製程，效能再提升，助學子輕鬆應對繁重報告，特價2萬元有找，買就送限量HyperX Delta電競後背包。