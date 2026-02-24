科學新突破！科學家研發毛髮製成牙膏幫助琺瑯質自我修復

▲頭髮成分牙膏有望修補牙齒琺瑯質。（圖／pexels）

記者楊智雯／綜合報導

牙齒問題困擾人類已有數千年之久，當蛀牙發生時，傳統的治療方式都是鑽牙、補牙、填補來處理，不過，未來可能改變這個循環，根據《ZME Science》報導，倫敦國王學院（King’s College London）的研究團隊開發出一種以「角蛋白」為核心的新技術，有望幫助牙齒自行修復早期受損的琺瑯質。

琺瑯質是人體最堅硬的組織，卻也最脆弱。長期咀嚼、攝取酸性食物、口腔清潔不佳或細菌侵蝕，都可能造成琺瑯質流失，進而引發疼痛、牙齒敏感，甚至牙齒鬆動與脫落，現行治療多半只能改善症狀，氟化物頂多修復表層微小損傷，嚴重時仍需進行侵入性處置，由於琺瑯質沒有血液供應、無法自我再生，一旦流失便難以恢復。

研究團隊因此跳脫傳統「填補修補」思維，改以模擬牙齒自然發育機制的方式，研發出水基角蛋白薄膜作為支架，引導礦物質重新排列與沉積，嘗試啟動牙齒的再生修復潛力。

角蛋白是一種存在於頭髮、羊毛與皮膚中的纖維蛋白，結構強韌、來源天然，長期被應用於生醫材料研究。實驗中，研究人員從羊毛中萃取角蛋白，製成透明且柔韌的薄膜，這種薄膜能自組裝成類似天然琺瑯質排列的放射狀晶體結構，當它覆蓋在早期受損的牙齒表面後，會吸引鈣離子與磷酸根離子沉積，逐步形成接近天然琺瑯質的保護層。短短幾天內，微小裂縫便被填補；約30天後，形成緻密有序的層狀結構，其物理特性與原生琺瑯質相當接近。

研究團隊指出，這種角蛋白材料不僅來源可持續，還可避免使用部分傳統補牙常見的塑料樹脂，減少潛在毒性疑慮，外觀也更接近原牙色澤，視覺上更自然，更重要的是，這種方法屬於「生物再生」概念，目標是喚醒牙齒自我修復潛能，而非單純機械性修補，目前這項技術仍停留在實驗室階段，接下來將進行人體臨床試驗，確認在真實口腔環境中的安全性與長期效果，包括再生層是否能像天然琺瑯質一樣耐用。