　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

科學新突破！科學家研發毛髮製成牙膏幫助琺瑯質自我修復

▲▼毛髮,琺瑯質,自我修復。（圖／取自pexels）

▲頭髮成分牙膏有望修補牙齒琺瑯質。（圖／pexels）

記者楊智雯／綜合報導

牙齒問題困擾人類已有數千年之久，當蛀牙發生時，傳統的治療方式都是鑽牙、補牙、填補來處理，不過，未來可能改變這個循環，根據《ZME Science》報導，倫敦國王學院（King’s College London）的研究團隊開發出一種以「角蛋白」為核心的新技術，有望幫助牙齒自行修復早期受損的琺瑯質。

琺瑯質是人體最堅硬的組織，卻也最脆弱。長期咀嚼、攝取酸性食物、口腔清潔不佳或細菌侵蝕，都可能造成琺瑯質流失，進而引發疼痛、牙齒敏感，甚至牙齒鬆動與脫落，現行治療多半只能改善症狀，氟化物頂多修復表層微小損傷，嚴重時仍需進行侵入性處置，由於琺瑯質沒有血液供應、無法自我再生，一旦流失便難以恢復。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究團隊因此跳脫傳統「填補修補」思維，改以模擬牙齒自然發育機制的方式，研發出水基角蛋白薄膜作為支架，引導礦物質重新排列與沉積，嘗試啟動牙齒的再生修復潛力。

角蛋白是一種存在於頭髮、羊毛與皮膚中的纖維蛋白，結構強韌、來源天然，長期被應用於生醫材料研究。實驗中，研究人員從羊毛中萃取角蛋白，製成透明且柔韌的薄膜，這種薄膜能自組裝成類似天然琺瑯質排列的放射狀晶體結構，當它覆蓋在早期受損的牙齒表面後，會吸引鈣離子與磷酸根離子沉積，逐步形成接近天然琺瑯質的保護層。短短幾天內，微小裂縫便被填補；約30天後，形成緻密有序的層狀結構，其物理特性與原生琺瑯質相當接近。

研究團隊指出，這種角蛋白材料不僅來源可持續，還可避免使用部分傳統補牙常見的塑料樹脂，減少潛在毒性疑慮，外觀也更接近原牙色澤，視覺上更自然，更重要的是，這種方法屬於「生物再生」概念，目標是喚醒牙齒自我修復潛能，而非單純機械性修補，目前這項技術仍停留在實驗室階段，接下來將進行人體臨床試驗，確認在真實口腔環境中的安全性與長期效果，包括再生層是否能像天然琺瑯質一樣耐用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老牌大廠發重訊！宣布現金減資25%　每股退還股東2.5元
國中生教組長嗆網友媽「慰安婦」　校長：已口頭告誡
移工搭火車搞丟400萬！意外揭地下匯兌2.3億　4人這下慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本便利商店開始請機器人上班　彌補勞動力嚴重短缺問題

生教組長開戰網友「你媽是慰安婦？」　花崗國中校長：已口頭告誡

老牌大廠發重訊！宣布現金減資25%　每股退還股東2.5元

科學新突破！科學家研發毛髮製成牙膏幫助琺瑯質自我修復

碎紙機會「氣爆」？專家揭4大NG習慣...噴錯油、塞太滿都中

明初九「天公生」！命理師曝8大禁忌　千萬別說「這1字」

228連假20處省公路易塞　國道客運6折起「空位還有9成」

未來一周3波鋒面接力　明天北東降雨機率增加

哪位藝人最親民？他點名「1男星」4000人讚爆：內外兼具的帥潮

好市多上架「南霸天手搖店1神飲」瓶裝版！一票推：冰過超好喝

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

總統賴清德邀五院院長茶敘

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

生教組長開戰網友「你媽是慰安婦？」　花崗國中校長：已口頭告誡

老牌大廠發重訊！宣布現金減資25%　每股退還股東2.5元

科學新突破！科學家研發毛髮製成牙膏幫助琺瑯質自我修復

碎紙機會「氣爆」？專家揭4大NG習慣...噴錯油、塞太滿都中

明初九「天公生」！命理師曝8大禁忌　千萬別說「這1字」

228連假20處省公路易塞　國道客運6折起「空位還有9成」

未來一周3波鋒面接力　明天北東降雨機率增加

哪位藝人最親民？他點名「1男星」4000人讚爆：內外兼具的帥潮

好市多上架「南霸天手搖店1神飲」瓶裝版！一票推：冰過超好喝

本以為老派難吃！她吃「1零食」驚呆　全推爆：包裝醜但超好吃

童年回憶變一輩子噩夢！　米奇黑化「用捕鼠器殺人」新片超血腥

阿嬤沒騙人！「暖暖包貼屁溝」鼻塞秒通　醫：連經痛、便秘都能救

光寶四度進軍MWC　展出輝達AI-RAN應用解決方案

王治平「神借位自拍」狂吸5萬讚　網沒認出本尊：以為只是長得像

華妃甄嬛「劇中1舉動」踩宮廷禁忌！　清妃嬪教訓宮女殘酷刑罰曝光

重現SBL台啤經典「雞冠頭」？　林志傑笑回：太勉強我了

生教組長開戰網友「你媽是慰安婦？」　花崗國中校長：已口頭告誡

老牌大廠發重訊！宣布現金減資25%　每股退還股東2.5元

青島港引入20種機器人負責春節值班　無人船自主靠港裝卸

AI太熱門　智慧眼鏡、錄音器集資破5千萬奪年度前二強

【最無辜的那種貓】走一個貓式滑步！牠的小肚肚什麼都能藏

生活熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

全台下2天！　連假溼答答

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

明變天！　連假「雨最大」

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

快訊／國家警報響！12:37東北地區地震　台北估震度4級以上

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

溼答答！　首波春雨要來了

頭痛喝可樂有用！營養師：配大薯效果最好

宜蘭地震「破裂面積達60平方公里」　郭鎧紋：今年很反常

館長下跪！求讓486先生捐3億元

《天機試煉場》正妹女巫被罵沒禮貌　參賽者揭真面目

更多熱門

相關新聞

喝咖啡「正確刷牙時機」曝！做錯恐一口黃牙

喝咖啡「正確刷牙時機」曝！做錯恐一口黃牙

對許多人來說，一天的開始就是一杯咖啡。全球每天約有10億人喝咖啡，在美國，更有約66%成人天天喝。但你可能沒想過，這個習慣，可能正悄悄影響你的牙齒健康。到底該先刷牙再喝咖啡，還是喝完再刷？牙醫給出明確答案。

惡母託友照顧女兒　送毒品當托嬰費

惡母託友照顧女兒　送毒品當托嬰費

嘴破塗「魔鬼級神藥」痛到狂抖！網激動：擦了馬上好

嘴破塗「魔鬼級神藥」痛到狂抖！網激動：擦了馬上好

高雄女嬰滿月就吸毒煙　離譜媽二審加重改判

高雄女嬰滿月就吸毒煙　離譜媽二審加重改判

消暑別拿牙齒開玩笑！咬冰塊、古早味剉冰恐傷牙本

消暑別拿牙齒開玩笑！咬冰塊、古早味剉冰恐傷牙本

關鍵字：

毛髮琺瑯質自我修復

讀者迴響

熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

全台下2天！　連假溼答答

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

獨／餐廳冰庫女屍現場曝　有帶手機離奇未求救

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改

海外網購3/1新制上路！　EZ Way APP完成委任再辦理報關

明變天！　連假「雨最大」

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

獨／北市文山區知名餐廳開工！　驚見「女員工陳屍冰庫內」

快訊／推舉出爐！柯建銘時代終結　蔡其昌當選民進黨團總召

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面