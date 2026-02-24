「用腳勾住」磨蹭姪女！還拿5千誘她嘿咻　變態叔叔下場曝光

▲桃園男子去年1月見姪女獨處起色心，自後方圍住姪女，以其下體磨蹭臀部強制猥褻。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名男子去年1月見姪女在住處獨處起色心，從後方以腳勾住姪女後，以下體磨蹭臀部，甚至還以金錢誘惑對方嘿咻遭拒。少女提告後，桃園地院日前審結，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑9月，又犯引誘使少年為有對價之性交及猥褻行為未遂罪，處有期徒刑7月，應執行有期徒刑1年，本案仍可上訴。

檢警調查，男子是被害少女的叔叔，明知少女未滿18歲，於去年1月11日中午12時許，在桃園市大園區住處，見少女獨自坐在椅子上整理儀容，認為有機可趁，自少女後方以雙腿將對方圍住，使少女無法閃避，違反其意願，以其下體磨蹭臀部，以此方式強制猥褻得逞。少女站起打算離去，男子竟提出以2,000元至5,000元為對價，邀約上樓發生親密行為遭拒，少女事後不甘受辱告知家人事發經過，經報警提告偵辦；桃園地檢署偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例等案件起訴。

桃園地院審理時，被告坦承犯行不諱，證人即被害人少女與證人少女之母證詞相符，法官根據檢警提供現場照片、雙方證詞等佐證，被告犯嫌應可認定。

法官審酌，被告為少女之叔叔，竟僅為逞一己之私慾，利用2人獨處機會，違反少女之意願，對其為強制猥褻犯行，恣意侵害少女身體及性自主決定權，還引誘少女與自己發生性交易，危害少女身心健康及性自主意識之健全發展，實應嚴懲不貸；惟念被告犯後坦承犯行，及未取得少女之諒解或實際賠償損害。

法官審結，被告犯成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑9月，又犯引誘使少年為有對價之性交及猥褻行為未遂罪，處有期徒刑7月，應執行有期徒刑1年，本案還可上訴。

