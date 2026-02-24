高鐵春節日運量26.6萬創新高　228續推自由座等候預估

▲高鐵春節日均量26.6萬人次創新高。（圖／台灣高鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

春節疏運落幕，台灣高鐵總計疏運292.5萬人次，平均日運量為26.6萬人次，創下歷年春節新高，且準點率達100%，高鐵也首推自由座等候時間預估，提供旅客查詢排隊等候時間，228連假將持續提供該服務。

高鐵春節疏運昨（23）日完成，根據台灣高鐵公司統計，2月13日至23日共11天春節疏運期間發出2,171班次列車，疏運旅客逾292.5萬人次，平均每日約26.6萬人次，為歷年春節疏運日均最高。其中旅運最高峰落在2月19日初三，旅運量達32.5萬人次，為營運以來單日第三高。

台灣高鐵表示，今年高鐵首度推出「當日自由座等候時間預估」服務，並與LINE TODAY合作提供旅客多元管道查詢，在營運、維修單位全力投入下，疏運期間車組可靠度保持在100%高水準，也讓發車率及準點率均達100%。

由於2月26日至3月2日和平紀念日疏運將至，高鐵公司表示，將持續辦理「當日自由座等候時間預估」服務，攜手LINE TODAY提供更便利、即時服務，計劃搭自由座的旅客，可透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App查詢以及LINE TODAY「生活頻道」，預先掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，並選擇綠色燈號的時段搭車，避開尖峰人潮。