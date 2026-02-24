　
去年1227規模7地震已14起餘震　氣象署：不排除還有

▲▼地震。（圖／氣象署）

▲最新地震資訊。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天中午12時37分宜蘭縣近海發生芮氏規模5.6地震，最大震度為4級，深度66.8公里。中央氣象署表示，這起地震為去年12月27日規模7地震的餘震，截至目前已累積有14起餘震發生。

根據氣象署測報資料，震度4級地區為宜蘭縣，震度3級地區為花蓮縣、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、台中市、新竹市、苗栗縣，震度2級地區為南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市，震度1級地區為基隆市、台東縣。

氣象署地震測報中心技正廖哲緯表示，這起地震深度較深，主因板塊隱沒造成，在宜蘭南澳有4級震度，延伸到台北、桃園、新竹及苗栗都有3級，位於高樓或盆地效應感受會更明顯。

廖哲緯指出，此次4級震度共搖晃2秒左右，達到國家級警報發布標準，由於震源深度較深，地震波需傳到地表偵測才能發布，因此需要較長時間，第1報在15秒後就針對宜蘭縣發布，第2報則是15.15秒後針對台北市發布。

他表示，這次地震從空間構造來看，研判是去年宜蘭近海規模7地震的餘震，上起地震深度同樣是67.7公里。台灣位於板塊交界，由菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊形成隱沒帶，且由南到北越來越深，此次地震位於較深區域，該處過去也有規模較大地震，但較深地震傳到地表比較不會有災情發生。

廖哲緯指出，去年12月27日規模7的主震發生後，連同主震該區附近共有15個有感地震，這次地震跟主震位置很接近，由於無法預測後續是否仍有較大規模餘震，提醒民眾平時就應做好防震準備。

宜蘭地震「破裂面積達60平方公里」　郭鎧紋：今年很反常

宜蘭地震「破裂面積達60平方公里」　郭鎧紋：今年很反常

宜蘭近海在今天中午發生規模5.6地震。地震專家郭鎧紋表示，5.6地震相當於八分之一顆原子彈威力，地震原因是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊造成。要留意的是，今年前14個有感地震都未發生在花蓮，這很反常，也持續改寫花蓮當年度最晚發生首震等兩項紀錄。

地震

