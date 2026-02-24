「正月剃頭死舅舅」真相揭秘

▲民間流傳「正月理髮死舅舅」的過年禁忌。（示意圖／pixabay）

記者任以芳／綜合報導

每逢農曆正月，民間常流傳著「正月不剃頭，剃頭死舅舅」的說法。這項習俗長年被視為一種迷信，但近年來坊間出現不少「闢謠」材料，信誓旦旦地聲稱這句話其實是傳錯了，原意應為「思舊」，意指思念舊明，源於清代百姓對剃髮令的反抗。然而，根據相關史料推敲，這種「思舊」說法不僅證據薄弱，在邏輯上也存在明顯紕漏。

廣為流傳的「思舊」說，最早僅見於民國二十四年（1935年）修撰的《掖縣志》，在此之前的清朝版本中並無相關記載。若將「死舅」還原為「思舊」，原句將變成「正月不剃頭，剃頭思舊舊」，這不僅語法顯得生硬，更在意思上弄巧成拙：如果遵令剃頭反而成了「思舊」，與當時百姓反抗剃髮令的動機完全背道而馳。

事實上，清朝時期確實存在「剃頭傷舅舅」的記載，但禁忌的時間並非正月，而是「五月」。康熙年間，著名文學家孔尚任在《節序同風錄》中提到，端午節當天「不剃頭，恐妨舅」。到了乾隆時期，潘榮陛所著的《帝京歲時紀勝》更進一步記載，整個五月都要「杜絕剃頭，保護舅舅」。

古人之所以避諱在五月剃頭，與端午節「陽極而陰生」的危險概念有關。端午節最早的設立初衷是為了避邪消災，對抗這種特殊的威脅。這種禁忌往往與押韻有關，例如東漢《風俗通》記載的「五月蓋屋，令人頭禿」，便是類似的順口溜型禁忌。

五月的習俗是如何挪移到正月？民俗專家分析，民俗本身具有遷移與變化的特性。由於農曆正月本就有「正月不動刀剪」的習俗，這項針對剃頭的禁忌很可能在流傳過程中被合併進正月的習俗體系中。

這場關於「死舅」與「思舊」的論爭，揭示了許多所謂的「國學常識」往往是人云亦云的產物。了解民俗背後的變遷史，不僅能破除迷信，更能還原歷史最真實的樣貌。