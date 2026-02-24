　
社會 社會焦點 保障人權

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

▲▼酒吧舉辦「一公升的眼淚」喝酒比賽鬧出人命，店長陳柏誠涉犯過失致死罪嫌，24日到台北地院出庭不認罪，辯稱是老闆曾于謙主辦的活動。（圖／記者黃哲民攝）

▲酒吧舉辦「一公升的眼淚」喝酒比賽出人命，店長陳柏誠涉犯過失致死罪嫌，24日到台北地院出庭不認罪，辯稱是老闆曾于謙主辦的活動。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市信義區1家酒吧2024年舉辦「一公升的眼淚」喝酒比賽，1名張姓竹科工程師挑戰成功卻急性酒精中毒暴斃，台北地檢署起訴酒吧負責人曾于謙和店長陳柏誠涉犯過失致死罪嫌，台北地院今（24日）開庭僅陳男現身，他否認犯罪，堅稱曾男臨時辦活動沒先討論，現場雖無警示標語，但他要店員向挑戰者告知風險，並注意狀況隨時準備叫救護車。

陳男開完庭由辯護律師代為表示，已傳喚證人釐清陳男非本件喝酒比賽的主要負責人，且陳男已盡相關義務。據悉，事發酒吧已換手經營，曾男今沒出庭，公訴檢察官建請法官依法拘提、通緝。

陳男今庭訊強調自己不負責管控本案的喝酒比賽，而是曾男臨時加入的活動、事先沒跟他討論，他也不知「一公升的眼淚」有哪些內容物，陳男自認不具備防範危險的「保證人地位」，現場確實沒設立警示標語，但他要求店員依老闆指示，向挑戰者告知參賽的危險性。

▲▼酒吧舉辦「一公升的眼淚」喝酒比賽鬧出人命，店長陳柏誠涉犯過失致死罪嫌，24日到台北地院出庭不認罪，辯稱是老闆曾于謙主辦的活動。（圖／記者黃哲民攝）

▲陳柏誠（右）自認已告知挑戰者喝酒風險，也要求店員隨時注意狀況、準備叫救護車。（圖／記者黃哲民攝）

辯護律師指出，張男挑戰當下，陳男不在場，但張男挑戰前，店員確實已告知注意事項，張男仍決定參賽，屬於《刑法》被害人自我負責、對風險的自願承擔。

法官訊問陳男當時在現場準備哪些「應對措施」，陳男表示若有狀況「會叫救護車」。公訴檢察官舉例馬拉松、大胃王或吃辣等比賽，絕對不會只有口頭告知風險，而是現場會安排醫護人員檢查參賽者身心狀況、隨時準備喊停，陳男的答辯顯然不夠。

法官要陳男講清楚，當時要店員向挑戰者告知風險以外，還有哪些事項。陳男狀似絞盡腦汁，表示要店員隨時觀察挑戰者狀況，若有身體不適等特殊情形，「就叫救護車」。檢辯雙方將傳喚包括曾男在內的5名證人，法官諭知擇期開庭，至於是否調解，陳男和律師表示另行陳報。

本案發生於2024年9月8日，位於北市信義區松壽路的「Relay Juicetail信義店ATT」酒吧，舉辦「一公升的眼淚」喝酒比賽，挑戰者若在8分鐘內喝完摻有伏特加烈酒270ml、百香調酒430ml與冰塊300ml的調酒，可退回預付酒資500元。

在竹科任職的工程師張男於當天凌晨0點30分，到酒吧在櫃檯看見比賽廣告，決定挑戰，僅用1分10秒就喝光「一公升的眼淚」，隨即身體不適、離開酒吧，當天上午7點10分，被ATT賣場保全員巡邏發現他陳屍地下2樓停車場旁廁所，監視畫面顯示，張男當天凌晨0點34分走進廁所，就沒再出來。

台北地檢署偵辦認為，《菸酒管理法》明定酒類廣告或促銷，不得鼓勵或提倡飲酒；《酒類標示管理辦法》也規定警示標語須有「短時間內大量灌酒會使人立即喪命」等項目，曾男和陳男違規舉辦促銷活動，卻沒善盡告知、防止挑戰者酒醉或酒精中毒的義務，也沒設立警示標語或提供應對措施，起訴2人涉犯過失致死罪嫌。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

竹科工程師挑戰「1公升的眼淚」暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

工程師挑戰「1公升的眼淚」調酒暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

