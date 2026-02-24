台美貿易協定法源已喪失　民眾黨團：要立院一字不改通過是笑話？

▲民眾黨立法院黨團。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普上任後，對全球開徵對等關稅，但日前遭美國聯邦最高法院判決違法失效；川普政府改啟動《貿易法》122條款，對各國開徵臨時性關稅。民眾黨立法院黨團今（24日）召開記者會表示，如今對美關稅已經不是民進黨政府所宣稱「15%不疊加」，既然最高聯邦法院已宣布對等關稅違法，簽訂台美貿易協定的法源已經喪失，「若行政院最後仍要將原協定送到立院，要求立院一字不改通過，不是一場笑話嗎？」

立委洪毓祥說明，川普關稅被宣判違法後，台灣面臨的是「122條款」15%並疊加MFN關稅限制；行政院過去宣稱15%是關稅「天花板」，已經成了「地板」，政府在年前的大內宣徹底破功。政府應提出「122條款」關稅調整的衝擊評估報告與配套措施，不要報喜不報憂，「沒有談到好處，就不要說謊欺騙國人」，真相是台灣付出近20兆鉅額採購，包括額外採購、對美軍購、赴美投資5000億等，卻只換來一場空。

黨團幹事長邱慧洳表示，政府宣稱由「最難纏的談判高手」鄭麗君主責談判，但國人看不到具體談判內容與成果細節，「只有比黑箱更黑箱」。直到今年2月13日年假前一天政府才馬拉松式連開三場記者會，對外宣稱談判結果交出「漂亮成績單」；然而這張成績單在年假都還沒結束，就被美國最高法院宣判關稅違法而打臉。

邱慧洳痛批，既然對等關稅的母法已被判違法，這座「地基被挖空」的關稅城堡還能存在嗎？若是有毒的大樹，結出的果實難道沒有毒性？這場違法的談判結果若還強行進入立法院，簡直是2026開春以來最大的笑話」。

邱慧洳表示2/13政府大內宣的談判亮點全數跳票，只剩「四個沒有」：一、最惠國待遇沒有了，部分產品原享有最惠國待遇消失無蹤；二、最低關稅沒有了，原本承諾的15%對等關稅化為烏有；三、豁免沒有了，涉及1811項豁免關稅產品的優待全面歸零；最後連政府對外宣稱35.79%降到12.32%的降稅承諾也完全落空。「四個沒有」之下，留給國內產業無奈與辛酸。

邱慧洳呼籲，總統賴清德「別再當鴕鳥」，請交代清楚20兆對美採購的細項為何？對國內產業的衝擊評估與應對措施在哪？面對放寬萊劑殘留量等食安讓步，政府如何把關？30億輔導國產車產業升級的具體步驟為何？以及護國神山外移後該如何防止關鍵技術外洩？邱慧洳強調，寒假已經過了，當政院喝完「有為有守的珍奶」，請拿出有為有守的作為，趕快補交寒假作業。

黨團副總召王安祥總結，行政院年前宣布的關稅協定談判基礎IEEPA，已經被宣判違法；基礎不再，談判勢必要調整，行政院記者會應該清楚說明，讓國人有所適從。

媒體詢問，在川普對等關稅被宣布無效的狀況下，行政院若仍將原談判內容送立院審議，請問民眾黨團如何接招？陳清龍回應，台美貿易協定（ART）是根據14257號貿易協定所簽訂，既然最高聯邦法院已宣布違法，簽訂ART的法源已經喪失，「若行政院最後仍要將原協定送到立院，要求立院一字不改通過，不是一場笑話嗎？」

針對川普威脅若有任何國家敢利用最高法院的荒謬裁決耍花招，將面臨稅率更高的關稅，陳清龍說，各界應看穿川普「變化無常」性格背後的策略，顯然是川普整合司法與政治資源的手段，意在向歐盟、印度等正進行或已完成協定談判的國家釋放強烈訊號，威攝各國切勿輕舉妄動，以鞏固其談判籌碼。

陳清龍說，面對如此強硬態度，行政院不應只會耍花招，各界正密切關注稍後行政院記者會的說明，看政府是否有能力提出實質對策，而非流於空談。