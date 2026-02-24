頭痛喝可樂有用！醫師證實可止痛　營養師：配大薯效果最好

▲頭痛喝可樂有助於緩解。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名女子日前在Threads分享自身經驗，表示突發劇烈頭痛時，前往超商購買一瓶可樂飲用後迅速緩解，「喝下去直接復活」。貼文吸引超過2萬人按讚，也引來家醫師、中醫師與營養師留言說明可能原因。

家醫師温梓言指出，可樂含有咖啡因，能促使擴張的腦血管收縮，並阻斷腺苷作用。腺苷為參與疼痛傳導的重要物質，因此咖啡因可增強止痛效果，其機制與市面上部分「加強錠止痛藥」相似，「而且有時候頭痛是因為低血糖，可樂的高濃度葡萄糖可以快速拉升血糖，緩解腦部的能量危機。」不過他也提醒，若攝取過量咖啡因，可能引發「咖啡因反彈頭痛」，反而成為頭痛誘因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中醫師陳柏太表示，從中醫觀點來看，咖啡因與糖分確實可能帶來緩解效果。甜味在中醫理論中有「緩急」作用，符合「肝苦急，急食甘以緩之」說法，透過適量甜食可放鬆情緒、改善壓力型頭痛。不過若攝取過多精緻糖，可能增加體內濕氣，反而使頭痛症狀加重。

營養師林建輝則提到，網路流傳「麥當勞大薯條配可樂」可緩解偏頭痛，雖聽來誇張，但並非全無根據。薯條中的鹽分可補充電解質，可樂的咖啡因有助腦血管收縮，加上進食速食帶來的心理滿足感與放鬆效果，可能降低壓力荷爾蒙，讓人主觀感覺改善。

延伸閱讀

▸ 服務業親民藝人名單！小S、蕭亞軒「私下暖舉曝」 金鐘視后也被點名

▸ 新鮮人開35K被嗆「公司不是做慈善」 網一面倒喊快逃

▸ 原始連結