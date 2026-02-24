　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／張榮發遺產逾千億難分割　張國煒今出庭加速分配

記者黃國霖、劉人豪／台北報導

長榮集團創辦人張榮發2016年過世後，張榮發的遺囑執行人向國稅局申報的遺產總額約240億餘元，扣除保留給其他繼承人的特留分，張國煒應可繼承12分之7、約140億餘元。而張榮發長子張國華接掌長榮集團後，張榮發遺產已漲破千億元，張國煒為了加速遺產分配，要替換原本張榮發指定的遺囑執行人，今（24）日下午跟律師林文鵬到台北地院民事庭出庭，面對媒體詢問今天怎麼會來法院，張國煒表示「法官請我們來」。

▲▼ 張國煒 。（圖／記者黃國霖攝）

▲張國煒今到台北地院。（圖／記者黃國霖攝，下同）

張榮發2016年過世後，出現遺囑真假的糾紛。他在過世前的2014年12月間，由老臣劉孟芬代筆，撰寫遺囑內容，現場除了有證人以外，最後還由張榮發簽名密封，並經由公證。而遺囑內容最後公開，是由二房兒子、亦即張榮發的四子張國煒，獨得所有遺產及總裁大位，最後張榮發還要求子孫和睦相處。

對於張榮發的決定，大房的三個兒子當然不服，其中大房三子張國政，認為父親生前在精神狀態無法自主的情況下，立下由張國煒獨得所有遺產及擔任集團總裁的遺囑應該無效，因此提出確認遺囑無效訴訟。一審認定遺囑有效，二審高等法院審理後，歸納出四大理由認定遺囑有效，第一，張榮發在2014年發布密封遺囑前，曾經一度贈與上億元存款給予妻子；另外也移轉3家公司股票、當時市值超過1億元，給予四子張國煒，因此高院認為張榮發當時還具有處理鉅額財產的能力，所以之後做出的遺囑，也具有意思表示能力。

▲▼ 張國煒 。（圖／記者黃國霖攝）

第二，高院將張榮發密封遺囑上的簽名送交法務部調查局鑑定筆跡，認為這與2012到2014年間，張榮發於相關董監事會議、台大住院紀錄等簽名，結構、書寫習慣相符，確實為張榮發親筆簽名。第三，代筆撰寫遺囑的老臣劉孟芬、在場三名證人等資格，以及簽名等等程序，高院也都認為均符合民法相關規定。第四，公證人當時僅帶小印章到張榮發住家辦理密封遺囑，之後才將遺囑帶回公證人事務所進行蓋印，高院根據最高法院的見解，認為這也符合製作密封遺囑程序。因此高院駁回張國政的請求，張國政再上訴第三審。

至於最高法院審理後，也採信二審法院的四個論點。仍認定遺囑有效，判決駁回張國政的請求，全案就此確定。據了解，張榮發的遺囑執行人向國稅局申報的遺產總額約240億餘元，扣除保留給其他繼承人的特留分，張國煒應可繼承12分之7、約140億餘元。

張榮發遺產目前已漲破千億元，張國煒為了加速遺產分配，要替換原本張榮發指定的遺囑執行人，今（24）日下午跟律師林文鵬到台北地院民事庭出庭，面對媒體詢問今天怎麼會來法院，張國煒表示「法官請我們來」。

