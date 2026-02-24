　
生活

不是注音文、台語！Google評論驚見「加密繁中」　全場讚爆

▲▼滑手機,滑FB,Facebook。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在不少人都會爬Google Map上的餐廳評論，有網友表示，看到一則低分留言，原本以為是亂碼，差點直接略過，沒想到點開細看後竟然「看得懂8成」，才發現那其實是用各種特殊字體拼出的繁體中文，內容還是提醒其他人結帳時要小心檢查，讓他忍不住笑出來，貼文曝光後掀起熱烈討論。

有網友近日在Threads分享，他爬餐廳評論時看到一則低分評價，整段文字乍看像亂碼或外星文，結果放大仔細讀才發現內容其實是在抱怨店家「老闆偷加項目到訂單裡」，最後還提醒「小心檢查對帳」，只是透過各種相似字形、異體字與特殊符號拼湊而成，彷彿加密版本的繁體中文。

該則評論讓不少人邊看邊解碼，有人一開始霧煞煞，後來才恍然大悟，也有人直呼根本像在破解古文字。甚至還有人指出，這類寫法其實有模板流出，如今連留言都要「加密」，讓人哭笑不得。

▲▼ 。（圖／翻攝自threads）

▲評論根本是加密文。（圖／翻攝自threads）

還有神人還原完整評論，「無良商家，結帳時偷偷加了三個菜，還好我習慣性看了一眼，立馬就發現了。只能說人老闆太貪，要是只偷摸加一個說不定我就看漏了。本來餐館環境挺好的，菜也還可以，可惜了。實在要光顧的朋友，結帳時記得小心檢查對賬！」

貼文引發熱論，「以前是文字順序不影響閱讀，現在是文字形狀不影響閱讀」、「現在已經進化到了需要繁中翻譯繁中了」、「本來以為是台羅文，結果看翻譯原來是象形繁體中文」、「能打出這種詭異但又不影響理解的文字真的好強」、「這加密有夠高難度」、「看越快越看得懂。」

02/22 全台詐欺最新數據

135 0 8879 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／36歲鄭男曝！謊報北捷車廂殺人放火
蔡依林穿機長服！星宇航空新航線明開賣
獨／餐廳冰庫女屍現場曝！鎖12小時凍死...有帶手機未求救
快訊／張榮發遺產逾千億難分割　張國煒今出庭加速分配
超狂！老董5輛破億超跑　開進國中校園
竹科工程師挑戰「1公升的眼淚」暴斃　店長出庭喊冤：老闆辦的

日料店與老客人集資連買5家彩券行湊一本刮刮樂　抱走百萬大獎

日料店與老客人集資連買5家彩券行湊一本刮刮樂　抱走百萬大獎

新北市永和區得和路349號1樓彩券行「招財進寶企業社」代理人梁小姐指出，幸運刮中「1,200萬大吉利」貳獎100萬元的，是一對年約40歲經營餐廳的夫妻與一群客人們，她轉述，永和一對經營日本料理店的夫妻與熟客們，每到過年都會有一個特殊的儀式感，這次集資幸運中大獎。

桃機美食有新選擇！日本炸雞店首度來台　還有法式雞湯麵

桃機美食有新選擇！日本炸雞店首度來台　還有法式雞湯麵

6間高樓景觀餐廳推薦

6間高樓景觀餐廳推薦

網友PO文「張文是統戰」　法官裁定不罰

網友PO文「張文是統戰」　法官裁定不罰

關鍵字：

餐廳評論加密留言GoogleMap

