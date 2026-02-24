　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

7人全數罹難！印度醫療專機墜毀　要求「換航線」23分鐘後失聯

▲▼ 。（圖／翻攝自NDTV）

▲ 一架空中救護機墜毀，機上人員全數罹難 。（圖／翻攝自NDTV）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度東部賈坎德邦（Jharkhand）23日晚間發生一起空難，一架執行醫療後送任務的空中救護機墜毀，機上7人全數罹難。官員24日證實，死者包括2名飛行員、1名病患、2名家屬、1名醫師及1名護理人員。

綜合《路透》及NDTV，這架由紅鳥航空（Redbird Airways）營運的Beechcraft C90型救護機，23日晚間7時11分從賈坎德邦首府蘭契起飛，原定飛往德里。

印度民航總局（DGCA）表示，飛機起飛後因天候因素要求變更航線，但23分鐘後在距離瓦拉納西東南方約100海里處在雷達上消失並失聯。

這架機尾編號VT-AJV的飛機殘骸已由地方搜救隊尋獲。失事地點位於查特拉縣（Chatra），當地正值雷雨天氣。查特拉縣副專員Keerthishree G說明，「我們已將遺體運出，送往進行驗屍及進一步調查。」

罹難病患為41歲男子庫瑪爾（Sanjay Kumar），因一場火災遭受63%燒燙傷，原本在蘭契加護病房接受治療。他的兄長薩烏（Vijay Sau）向媒體透露，「他的病情惡化，所以我們決定用空中救護機將他送往德里接受更進階的醫療照護。」

印度民航總局已派遣飛航事故調查局團隊前往現場展開調查。業界專家指出，多數空難都是多重因素造成，調查程序通常需要至少1年時間。這是印度近期第2起重大飛航事故，上月才發生一起商務包機墜毀事件，造成包括馬哈拉施特拉邦副首席部長在內的5人全數罹難。

關鍵字：

印度空難救護機墜毀賈坎德邦飛航事故雷雨天氣

