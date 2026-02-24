前夫留7萬稅債...2寶媽養2身障兒又車禍　執行署募善款物資送暖

▲單親2寶媽生活困頓又欠稅，彰化分署送暖。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

法務部行政執行署彰化分署日前處理一件欠繳7萬餘元使用牌照稅案件時，發現義務人竟是一位處境極為艱難的單親媽媽。她不僅租屋又獨自撫養兩名未成年身心障礙子女，自己更因車禍及搬運重物導致肋骨斷裂，目前仍在療養無法工作，一家三口只能靠泡麵、白麵條果腹，立即協助送暖。

彰化分署深入追蹤後，決定不只依法執行，更要主動關懷。分署長郭景銘獲悉此狀況後，立即指示啟動「愛心社」機制，同仁們紛紛自發捐贈白米、衛生紙、沙拉油、襪子等民生物資，並募集愛心善款。日前親自帶領同仁前往義務人住處探視，將物資送達這個急需幫助的家庭。

當天，彰化分署同仁協助將一袋袋白米與生活用品搬進屋內，原本空蕩簡陋的廚房與客廳角落，瞬間多了幾分「家」的氣息。郭景銘也蹲下身來，細心詢問義務人的回診進度、身體復原情形，以及兩名孩子的照護狀況，並告知已協助轉介彰化縣政府社會處，後續將評估急難救助。義務人感動之餘也頻頻點頭，表示雖然車輛是前夫在使用，但她不會逃避責任，願意在自己能力範圍內慢慢償還欠稅。

郭景銘強調，行政執行署的核心價值就是「公義與關懷」，同仁在第一線執行業務時，就像社會的「雷達」，要能敏銳察覺案件背後的弱勢身影。彰化分署將持續秉持柔性執法精神，讓公權力在展現威信之餘，也能成為弱勢民眾最溫暖的後盾，陪伴他們走過生命中的難關。