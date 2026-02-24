賴清德立院國情報告統問統答　 民眾黨團：實問實答、答到飽

▲民眾黨立法院黨團總召陳清龍。（圖／記者蘇靖宸攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德昨邀集五院院長進行新春茶敘，會後立法院長韓國瑜表示，已邀總統賴清德進行國情報告，並以「統問統答」作為基本禮遇。對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今（24日）重申，可接受此形式，但要「實問實答」，且要回答到飽。黨主席黃國昌則批評，總統府年前函覆立法院稱不能詢問、要求答覆、聽取建言，質疑賴來立法院，「請問賴總統要來立院幹什麼？

媒體今詢問，總統賴清德赴立院國情報告的形式尚待黨團協商，民眾黨團是否能接受統問統答？對此，總召陳清龍回應，「可接受統問統答，但最重要的是必須要實問實答，而且要讓立委問到飽、總統也要答到飽」。

另外，國民黨團總召傅崐萁也表示，重點是要據實回答，國民黨團態度與民眾黨團一致，雙方有無事前溝通？黨主席黃國昌說，陳清龍總召已經清楚回答，形式是一回事，重要是實問實答。

黃國昌指出，民眾黨團在上會期就議案，要求總統報告1.25兆軍購預算是如何編列、要買什麼，議案經國會通過，但總統府函覆立院的內容卻說立院不能詢問總統、不能要求答覆、甚至不能要求聽取建言。

黃國昌質疑，如果總統府回函長這樣，「請問賴總統要來立院幹什麼？接下來黨團協商國情報告形式，民眾黨團會堅持自己立場」。