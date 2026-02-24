　
社會焦點

熬「小鴨屍體湯」餵豬！屏東豬場不甩法規仍用廚餘　遭重罰40萬

▲屏東某養豬場回收小鴨及鴨蛋餵食豬隻，遭重罰40萬元。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東某養豬場回收小鴨及鴨蛋餵食豬隻。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、葉品辰／屏東報導

全台嚴防非洲豬瘟、全面禁止廚餘餵豬之際，屏東卻查獲養豬場違規使用廚餘。屏東縣政府表示，佳冬鄉一處李姓養豬場回收小公鴨及蛋，並撿拾菜市場菜葉、肉塊等混合作為飼料餵食豬隻，現場還查獲廚餘桶與蒸煮中的鴨隻屍體，違規事證明確，依法重罰40萬元。這也是自去(2025)年10月禁止廚餘養豬以來，縣內查獲的第6起違規案，累計裁罰金額已達620萬元。

屏東縣動物防疫所指出，縣府聯合稽查單位於1月19日接獲通報前往查察，發現該養豬場飼養約100頭肉豬，場內存放1桶廚餘、7桶豆渣及2桶鳳梨皮，蒸煮槽內還有一鍋正在蒸煮的小公鴨。稽查人員當場採集豬隻血液及廚餘桶內肉塊等檢體，送至屏科大初篩實驗室檢驗，非洲豬瘟病毒核酸檢測結果均為陰性，確認未造成疫病傳播風險。不過，防疫單位仍立即開立移動管制書，並針對畜牧場及周邊道路進行清潔消毒，全面強化生物安全措施。

▲屏東某養豬場回收小鴨及鴨蛋餵食豬隻，遭重罰40萬元。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲養豬場豬隻雖並未感染豬瘟，仍遭重罰40萬。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣府說明，依現行規定，飼養200頭以上且取得環保局核發事業廢棄物再利用檢核登記者，才可合法使用廚餘；飼養199頭以下的小型養豬場則全面禁止使用廚餘。該養豬戶未符資格卻混合動植物性廚餘餵飼豬隻，已違反《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》，各裁罰20萬元，合計40萬元。

屏東縣非洲豬瘟災害應變中心強調，自115年1月1日起配合中央修法，提高違規裁罰基準，凡違規載運及餵飼廚餘者，首次即裁罰40萬元，並得按次處罰，最高可達400萬元。縣府重申將持續加強稽查，對違規行為採零容忍態度，避免成為防疫破口，守住非洲豬瘟防線。

熬「小鴨屍體湯」餵豬！屏東豬場不甩法規仍用廚餘　遭重罰40萬

