全英首例！罕病女移植「已故者子宮」　誕下3.1公斤奇蹟寶寶

▲格蕾絲順利生下雨果 。（圖／翻攝自Womb Transplant UK）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦一名男嬰雨果．鮑威爾（Hugo Powell）去年12月出生，成為全英首例透過已故捐贈者子宮移植手術誕生的寶寶。雨果的母親貝爾（Grace Bell）激動表示，「這簡直是個奇蹟，我從沒想過這會成真。這是我有生以來最快樂的時刻。」

貝爾是一名IT專案經理，天生患有罕見疾病梅耶爾-羅基坦斯基-庫斯特-豪澤症候群（MRKH），導致子宮發育不全或缺失，2024年接受長達7小時的子宮移植手術，並在數月後開始接受生育治療，去年12月透過剖腹產順利誕下體重3.1公斤的雨果。

雨果的父親鮑威爾（Steve Powell）從事金融業，這對30多歲的夫妻現居英格蘭南部。回憶生產過程，貝爾稱她記得自己緊握丈夫的手，試圖從簾幕後偷看，直到雨果被抱進她懷中。

鮑威爾則描述，「當他出現在簾幕上方時，一股情緒瞬間湧上心頭，我想哭卻哭不出來。從我們相遇到今天擁有雨果，經歷那麼多風雨過後，這簡直堪稱奇蹟。」

貝爾憶起自己得知懷孕當下不禁落淚，後來每天都會想起那名子宮捐贈者，希望她的家人「能從他們的女兒給予我的這份大禮、生命的禮物中找到內心的平靜。」

據統計，全球透過已故捐贈者子宮移植而誕生的嬰兒約25至30名。而這名捐贈者的其他5個器官也移植給其他4名患者，拯救更多生命。捐贈者的父母表示，失去女兒令他們的世界破碎，但在難以言喻的痛苦中，得知女兒最後的選擇出自無私的善意讓他們得到一絲慰藉。