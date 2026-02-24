汽車拖吊收10萬！議員怒轟「警察放任」：這是妥妥的詐騙

▲拖吊業者收取的費用讓民眾難以接受。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新北新店的林姓女車主到烏來山區遊玩，回程時車輛故障，找來拖吊車道路救援，不料不到10公里的路程，業者竟索價10萬元；後來又有另名桃園網友爆料，找來拖吊車協助託運機車2公里，遭索價5萬元。對於這樣的情況，國民黨桃園市議員詹江村忍不住直呼詐騙，「這遠比惡房東張淑晶更可惡」。

拖吊業者收10萬、5萬費用！兩位民眾難接受

18日下午4時許，林姓女子開車載親友到烏來山區遊玩，沒想到回程時車輛突然拋錨無法行駛，於是聯繫拖吊業者，要將愛車拖回新店區中興路一段的車行修理。沒想到抵達修車廠後，業者提出費用要10萬元，讓林女難以接受。

22日則有另名桃園網友控訴，他找來拖吊業者協助託運機車，雖然事前有收到業者報價，但未確認詳細內容，待拖吊完成後，發現短短2公里路程業者竟索價5萬元，遠高於一般市場行情，因此無法接受。事後就有網友發現，桃園託運機車的拖吊車，與大年初二烏來的拖吊車車牌一致，顯然就是同一家公司。

議員直呼詐騙：這遠比惡房東張淑晶更可惡

對此，詹江村就在臉書上寫道，汽車拖吊10萬、機車拖吊5萬，巧立名目來添加費用，「這遠比惡房東張淑晶更可惡。」他甚至認為，這就是詐騙行為，然而警察、警察官卻放任，將其視為民事糾紛，「也因為警察跟檢察官的放任，這種拖吊業者已經橫行10幾年」。

詹江村表示，這種行為如果沒有違法，等於公開教導年輕人新的創業模式，廣設網路拖吊公司，只要有人詢問，就先報價2000元，事後再說2000元是拖吊費，但上架費2萬、下架費2萬、出車費2萬、外縣市服務費2萬、服務費2萬，「如果報警，就說我們是消費糾紛，不然看警察面子，收1萬就好」。

詹江村指出，台灣的法令不完善，這種擺明詐騙行為，但卻將其視為商業行為，「此等發財的商業模式，年輕人還當什麼保全，還不趕快去創業，開各種類似商業模式的公司，賺一年比你上班一輩子還多」。