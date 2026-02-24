民進黨團新氣象！　蔡其昌曝接掌總召「三大期許」

▲民進黨團合照。（圖／翻攝自Facebook／鍾佳濱）

記者詹詠淇／台北報導

新系立委蔡其昌年前登記角逐民進黨團總召，挑戰「萬年總召」柯建銘。結果今（24日）正式出爐，確定由蔡其昌當選總召一職。另幹事長為莊瑞雄，書記長則由范雲當選。蔡其昌也提出三大期許，充分跟綠委溝通、建立行政立法間的溝通默契，以及朝野互動和諧理性。

民進黨團今（24日）進行黨團改組，並沒有經過投票，而是採推舉產生結果，最終總召由蔡其昌當選，幹事長莊瑞雄、書記長范雲。范雲指出，柯建銘在會議開始沒多久，就主動表達願意協助蔡其昌，現場大家都很感動。蔡其昌則說，特別感謝柯建銘的成全，這是一個重擔，自己私下還是會多多請益他。

▲蔡其昌、柯建銘擁抱。（圖／民進黨團提供）

談及黨團新氣象、新期許，蔡其昌會後受訪表示，首先，總召就是服務大家、把意見做整合，對外代表民進黨團。「我還是要強調，黨團是每一個成員共同的」，每一個成員的意見、對政策的主張，會充分跟黨團成員溝通。

蔡其昌說，第二，民進黨是執政黨，「我們跟行政部門之間必須要維持最好的溝通跟互動」，也就是不大希望再出現過去行政院想要做什麼，但立法院這邊對資訊、進程都不太了解，下個階段會跟行政院溝通，如何建立更好的行政立法溝通默契與做事情的方法。民眾也在等待，很多政策立委接收到民意，如何快速讓行政院知道且有所回應，這是黨團第二個很重要的責任跟方向。

蔡其昌表示，第三，希望接下來朝野間互動能夠更加理性、和諧，大家多釋出一點善意、多溝通、多互相了解立場，共同為台灣、為台灣百姓著想，相信這是大家共同的期待。

不過，蔡其昌也坦言，難度其實非常高，「我知道這是一個很艱鉅的挑戰，總是盡量去做嘛！」台灣社會民眾都不希望看到立法院是這樣，韓國瑜作為立法院長，如果他領導底下的立法院永遠只是在吵吵鬧鬧，「我相信對韓院長也沒有好處」。但畢竟韓國瑜是院長，大家怎麼坐下來找到新方法，還需要學習互動跟磨合，「我只是先把態度表達，至於接下來可以做到什麼程度，我們大家就一起努力吧！」

▼蔡其昌。（圖／記者湯興漢攝）