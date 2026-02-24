228連假全台平均訂房率43.31%　僅雲林超過6成

▲228連假全台平均訂房率為43.31%。（圖／記者周湘芸攝）



記者周湘芸／台北報導

228連續假期即將登場，根據觀光署截至2月23日統計，假期前2日全台平均訂房率為43.31%，僅雲林縣超過6成，台南市也有56.02%、台中市55.79%。

根據觀光署統計，假期前2日（2月27日至2月28日）全台平均訂房率43.31%，最高前3名依序為雲林縣60.59%、台南市56.02%、台中市55.79%，另外，加上新北市、台北市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市及宜蘭縣等8個縣市，總計11個縣市平均訂房率超過平均。

228連假各日訂房率前3名縣市：

2月27日：台中市（57.54%）、雲林縣（55.05%）、南投縣（55.04%）；此外，新北市、苗栗縣、嘉義縣、嘉義市及台南市訂房率亦超過50%。

2月28日：雲林縣（66.12%）、台南市（59.75%）、台中市（54.04%）；此外，苗栗縣訂房率亦超過50%。

3月1日：新北市（34.55%）、台北市（34.09%）、台中市（31.54%）。

觀光署表示，因仍在新春元宵期間，有廟宇走春、賞花及燈會戶外景點、親子休閒與主題樂園等活動，例如雲林斗六燈會「馳光之翼」、北港燈會、南投燈會、紫南宮求金雞、九族文化村櫻花季、司馬庫斯櫻花季、武陵農場櫻花季、中台灣燈會、台南的燈節活動、台南鹿耳門聖母廟高空煙火秀與炸蜂炮、新北燈會及嘉義縣推出28條賞燈親子遊程，都是吸引遊客留宿的主因。

觀光署指出，此數據為228連假4天前由旅宿業填報的訂房率統計，因許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者也持續接受訂房中，最後各縣市旅宿業統計的住房率也可能與此數據不同。