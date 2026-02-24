　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

吃了摔倒沒事！葡萄糖胺「灌水5倍價」當神藥賣...84歲嬤慘了

▲把保健食品當神藥賣的張姓老婦遭警方帶回 。巡佐曾俊哲、警員丁國揚（圖／記者張君豪攝）
▲把保健食品當神藥賣的張姓老婦遭警方帶回 。（圖／記者張君豪攝、下同）

記者張君豪／台北報導

2025年12月初，北市文山區羅斯福路5段某復健診所，一名73歲連姓婦人在候診時，遭另名84歲張姓婦人攀談，張姓老婦當場推銷兩瓶「葡萄糖胺軟骨素」保健食品，並宣稱該產品超級厲害「吃完連跌倒都沒事」療效，連姓婦人一時心動，當場給對方1萬1000元購買。

事後家屬查詢發現，該葡萄糖胺軟骨素保健食品，單瓶網路售價約1100元，未料張姓老婦以2瓶5倍價格販售。加上張姓婦人並非藥商或專業醫師，卻公然宣稱保健食品有療能，被害人家屬認為張婦以灌水價格推銷保健食品當神藥賣，涉及詐欺及違反《藥事法》去年12月初帶著連姓婦人到文山二分局景美所報案求助。

▲把保健食品當神藥賣的張姓老婦遭警方帶回 。巡佐曾俊哲、警員丁國揚（圖／記者張君豪攝）

警方調查，連姓婦人於服用後未見改善，其子比對市價後發現價格明顯偏高，且相關產品屬保健食品，依法不得標示、宣稱醫療效能。文山第二分局景美派出所巡佐曾俊哲、警員丁國揚獲報後調閱資料、親赴到事發診所向醫護人員比對張姓婦人身分，在12月中旬通知張婦到案說明。全案訊後依《刑法》詐欺罪及違反《藥事法》第69條「非藥物不得為醫療效能之標示或宣傳」等罪嫌，移請台北地方檢察署偵辦，相關責任仍待司法釐清。

警方表示，保健食品與藥品依法區分管理，未具藥品資格者不得宣稱療效。民眾就醫及購買藥品應循合法管道，對於涉及療效宣稱之推銷行為應審慎查證，避免財產損失及健康風險。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘　檢警提前發動拘搜驚險破局

獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕

獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
去年規模7地震已14起餘震　氣象署：不排除還有
快訊／民權大橋工程爆意外　車輛墜河1命危1傷
院會一結束立刻探視柯建銘　韓國瑜：希望他注意身心調節
5.6地震「破裂面積達60平方公里」　專家：今年很反常
快訊／史上第二！台股收盤大漲
LIVE／規模5.6地震「17縣市有感」　氣象署最新說明
川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／民權大橋改建工程意外！施工人員車墜基隆河　1命危1傷送醫

前夫留7萬稅債...2寶媽養2身障兒又車禍　執行署募善款物資送暖

快訊／國3北上龍井段「小客車追撞緩撞車」！占2車道　車流回堵1km

熬「小鴨屍體湯」餵豬！屏東豬場不甩法規仍用廚餘　遭重罰40萬

吃了摔倒沒事！葡萄糖胺「灌水5倍價」當神藥賣...84歲嬤慘了

台南停業刷具製造廠火警竄濃煙　消防23車54人迅速撲滅

首例！進口合法化學原料合成喪屍煙彈　竹聯幫2成員被起訴

護航擴廠收賄370萬　桃園經發局科長、約僱助理貪污罪起訴

嘲笑詐欺被害女「太笨」還涉私查個資　「警界彭于晏」再遭送辦

半夜吵架被丟包　衰男「借電話」警誤當賊！逆轉獲無罪

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

總統賴清德邀五院院長茶敘

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

快訊／民權大橋改建工程意外！施工人員車墜基隆河　1命危1傷送醫

前夫留7萬稅債...2寶媽養2身障兒又車禍　執行署募善款物資送暖

快訊／國3北上龍井段「小客車追撞緩撞車」！占2車道　車流回堵1km

熬「小鴨屍體湯」餵豬！屏東豬場不甩法規仍用廚餘　遭重罰40萬

吃了摔倒沒事！葡萄糖胺「灌水5倍價」當神藥賣...84歲嬤慘了

台南停業刷具製造廠火警竄濃煙　消防23車54人迅速撲滅

首例！進口合法化學原料合成喪屍煙彈　竹聯幫2成員被起訴

護航擴廠收賄370萬　桃園經發局科長、約僱助理貪污罪起訴

嘲笑詐欺被害女「太笨」還涉私查個資　「警界彭于晏」再遭送辦

半夜吵架被丟包　衰男「借電話」警誤當賊！逆轉獲無罪

快訊／新冠疫苗「擴大全民接種」延長至4月30日

親戚送孩進私校！他1句「公立國中只剩窮人、8＋9」點燃戰火

快訊／民權大橋改建工程意外！施工人員車墜基隆河　1命危1傷送醫

去年1227規模7地震已14起餘震　氣象署：不排除還有

你以為的愛可能是「焦慮型依戀」　5個方法緩解關係中的不安感

院會一結束立刻探視柯建銘　韓國瑜：希望他注意身心調節

門諾推「頂級預材方案」每人5年82萬獎助金　福利全包搶人才

前夫留7萬稅債...2寶媽養2身障兒又車禍　執行署募善款物資送暖

初選爆冷勝出遭質疑綠營反串　陳彥廷：加入民眾黨就是因為柯文哲

「正月剃頭死舅舅」真相揭秘

【開一開突然逆向？！】前車左右飄移失控　最後直接衝出路外

社會熱門新聞

高金素梅涉貪擴大！　張瓊姿餐廳捲入

黃偵琳初選前爆酒駕　三度鞠躬道歉抱兒痛哭

獨／作家H性事遭公開怒告...結局大逆轉

台積電工程師被撞成植物人　判賠4480萬

快訊／台大醫院東址「6F空中花園」竄濃煙　院方緊急疏散

即／書包留頂樓…新莊12歲女童開學日「17F墜落亡」！

「天價拖吊車」跑到桃園　運機車2km索價5萬

詭異！《海角七號》阿嘉的家拍照竟「多1人」

謊報松山線持刀殺人　惡作劇男落網

高金素梅「鍊金術」揭穿！　陳耀訓哥哥列被告

熟睡到一半遭性侵！台南男深夜闖套房　她驚醒崩潰「身上有人」

老董愛上看護！元配控盜領遺產還賣保時捷

剴剴案社工怪保母欺瞞　辯人人均可通報

快訊／台61奧迪自撞解體　30歲男駕駛當場死亡

更多熱門

相關新聞

搭訕病友賣「神藥」！她狠削5倍價：吃了跌倒都沒事

搭訕病友賣「神藥」！她狠削5倍價：吃了跌倒都沒事

北市文山第二分局景美派出所日前破獲一起違反《藥事法》案件。一名8旬婦人於骨科復健診所搭訕病友，宣稱其所有的藥品具有「吃完連跌倒都沒事」之神效，將原價1000元的保健品以5100元的高價賣給病友，直到病友家人發現，怒報警處理。

全球75%人Omega-3未達標　營養到位成健康關鍵

全球75%人Omega-3未達標　營養到位成健康關鍵

林心如代言華陀扶元堂雙新品亮相

林心如代言華陀扶元堂雙新品亮相

打詐有成「七期詐團老巢現形」　前台積工程師豪宅近億拍定

打詐有成「七期詐團老巢現形」　前台積工程師豪宅近億拍定

「東森新世代活泉精華膠囊」再獲SNQ肯定

「東森新世代活泉精華膠囊」再獲SNQ肯定

關鍵字：

保健食品詐騙案件葡萄糖胺藥事法北市警察

讀者迴響

熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

快訊／國家警報響！12:37東北地區地震　台北估震度4級以上

明變天！　連假「雨最大」

全台下2天！　連假溼答答

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

總愛強詞奪理的三大星座！

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面