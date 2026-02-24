吃了摔倒沒事！葡萄糖胺「灌水5倍價」當神藥賣...84歲嬤慘了



▲把保健食品當神藥賣的張姓老婦遭警方帶回 。（圖／記者張君豪攝、下同）

記者張君豪／台北報導



2025年12月初，北市文山區羅斯福路5段某復健診所，一名73歲連姓婦人在候診時，遭另名84歲張姓婦人攀談，張姓老婦當場推銷兩瓶「葡萄糖胺軟骨素」保健食品，並宣稱該產品超級厲害「吃完連跌倒都沒事」療效，連姓婦人一時心動，當場給對方1萬1000元購買。

事後家屬查詢發現，該葡萄糖胺軟骨素保健食品，單瓶網路售價約1100元，未料張姓老婦以2瓶5倍價格販售。加上張姓婦人並非藥商或專業醫師，卻公然宣稱保健食品有療能，被害人家屬認為張婦以灌水價格推銷保健食品當神藥賣，涉及詐欺及違反《藥事法》去年12月初帶著連姓婦人到文山二分局景美所報案求助。





警方調查，連姓婦人於服用後未見改善，其子比對市價後發現價格明顯偏高，且相關產品屬保健食品，依法不得標示、宣稱醫療效能。文山第二分局景美派出所巡佐曾俊哲、警員丁國揚獲報後調閱資料、親赴到事發診所向醫護人員比對張姓婦人身分，在12月中旬通知張婦到案說明。全案訊後依《刑法》詐欺罪及違反《藥事法》第69條「非藥物不得為醫療效能之標示或宣傳」等罪嫌，移請台北地方檢察署偵辦，相關責任仍待司法釐清。



警方表示，保健食品與藥品依法區分管理，未具藥品資格者不得宣稱療效。民眾就醫及購買藥品應循合法管道，對於涉及療效宣稱之推銷行為應審慎查證，避免財產損失及健康風險。

