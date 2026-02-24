初選爆冷勝出遭質疑綠營反串　陳彥廷：加入民眾黨就是因為柯文哲

▲民眾黨三蘆議員候選人陳彥廷（右）接受許甫(左)專訪。（圖／民眾黨提供）

記者郭運興／台北報導

民眾黨2026新北市三重、蘆洲議員初選，素人陳彥廷爆冷擊敗黨主席黃國昌四金釵之一的周曉芸，但卻遭到質疑是民進黨派來反串的。對此，陳彥廷今（24日）接受專訪透露決定參選原因，他也坦言，自己比較喜歡民眾黨，藍綠以外的第三種力量，民眾黨就是最好的選擇，自己印象最深的人就是柯文哲前主席，「這也是我加入民眾黨的原因，我相信他的施政是得到很多人的支持」。

陳彥廷今日接受民眾之聲節目《言之有午》專訪，被問到「大家好奇為何怎麼會從家樂福工作15年突然間決定投身公職選舉」？他表示，其實自己之前沒有好好去想這個問題，可能這15年單純規律的生活心裡想要有個改變，這是最主要的動力，可能是改變一整個生活、改變一整個人。

主持人許甫追問「怎麼會是在2026的當下做出這樣的改變」？陳彥廷表示，這個主要是因為有念了法律，念了法律才知道這些行政的流程以及民事刑事糾紛的處理方式，也是念了法律之後產生的興趣，所以想要加入一些政治的活動。

許甫也提到「網路上有可笑的謠言認為你是民進黨派來反串的，你怎麼會加入民眾黨」？陳彥廷也坦言，自己比較喜歡民眾黨，傳統的政治新聞打開就是藍色罵綠色、綠色罵藍色，街訪鄰居會覺得口水戰太多、對於施政不是這麼滿意，就會去尋求這兩個以外的第三種力量，自己覺得民眾黨就是他們最好的選擇。

陳彥廷認為，自己會注意到民眾黨，主要也是因為柯文哲前主席，相信很多人加入民眾黨當初也是因為柯文哲前主席，京華城官司繼續羈押也是引起自己注意的一個原因，自己平常反而不喜歡看政治的口水戰、不喜歡去聽政治上的議題。

陳彥廷提到，自己更早之前柯文哲是台北市長的時候就有注意到，自己覺得柯文哲是顛覆一般認知，大部分人會想說地方首長通常是法律系、政治背景，而柯文哲是醫學背景的人，但是對市政也是做得滿好的，總統選舉有360萬選票支持，相信柯文哲在市政上有滿好的成績，這麼多人的認同一定有他們考慮的思維。

被問到「印象最深的三個人」，陳彥廷直言，第一，就是柯文哲前主席，「這也是我加入民眾黨的原因，我相信他的施政是得到很多人的支持」，第二，是黃國昌主席，大家對黃國昌的印象是在立法院罵人很兇，但不知道其實法律非常專業的，第三，他則幽默著說，當然是主持人許甫，因為長得很像自己高中同學。