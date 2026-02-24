「突然被甩一下！」地震瞬間大晃　各地網友回報：非常有感

▲警報響了之後，隨即開始搖晃。（圖／記者曾筠淇翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今天中午12時37分宜蘭縣近海發生芮氏規模5.6地震，震央在宜蘭縣政府東南東方16.9公里處，深度66.8公里。許多網友也紛紛回報，「新竹香山超有感」、「桃園晃地一下超大」、「新北非常有感」、「汐止搖兩次」。

中午發生芮氏規模5.6地震

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天中午12時37分宜蘭縣近海發生芮氏規模5.6地震，最大震度4級，出現在宜蘭縣南澳。震度3級地區為花蓮縣、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、台中市、新竹市、苗栗縣，震度2級地區為南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市，震度1級地區為基隆市、台東縣。

各地網友回報：非常有感

各地網友也紛紛回報，「台北市有感」、「中和有感」、「基隆有感」、「新北非常有感」、「新店超級大」、「中壢很大」、「新竹峨眉也抖了一下」、「桃園有感，有點大」、「林口有感」、「北投用力搖了一兩下」。

還有網友形容地震當下的感受，「剛開始微搖，中間變大搖」、「中壢很有感，一瞬間很大，感覺突然被甩一下，嚇到」、「睡覺被往後拉一下」、「瞬間大晃」、「桃園有感，被甩一下」、「幸好搖晃一下而已，沒事」。另外，也有網友表示，「警報有夠大聲」。