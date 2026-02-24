　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「突然被甩一下！」地震瞬間大晃　各地網友回報：非常有感

 ▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲警報響了之後，隨即開始搖晃。（圖／記者曾筠淇翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

今天中午12時37分宜蘭縣近海發生芮氏規模5.6地震，震央在宜蘭縣政府東南東方16.9公里處，深度66.8公里。許多網友也紛紛回報，「新竹香山超有感」、「桃園晃地一下超大」、「新北非常有感」、「汐止搖兩次」。

中午發生芮氏規模5.6地震

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天中午12時37分宜蘭縣近海發生芮氏規模5.6地震，最大震度4級，出現在宜蘭縣南澳。震度3級地區為花蓮縣、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、台中市、新竹市、苗栗縣，震度2級地區為南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市，震度1級地區為基隆市、台東縣。

各地網友回報：非常有感

各地網友也紛紛回報，「台北市有感」、「中和有感」、「基隆有感」、「新北非常有感」、「新店超級大」、「中壢很大」、「新竹峨眉也抖了一下」、「桃園有感，有點大」、「林口有感」、「北投用力搖了一兩下」。

還有網友形容地震當下的感受，「剛開始微搖，中間變大搖」、「中壢很有感，一瞬間很大，感覺突然被甩一下，嚇到」、「睡覺被往後拉一下」、「瞬間大晃」、「桃園有感，被甩一下」、「幸好搖晃一下而已，沒事」。另外，也有網友表示，「警報有夠大聲」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
去年規模7地震已14起餘震　氣象署：不排除還有
快訊／民權大橋工程爆意外　車輛墜河1命危1傷
院會一結束立刻探視柯建銘　韓國瑜：希望他注意身心調節
5.6地震「破裂面積達60平方公里」　專家：今年很反常
快訊／史上第二！台股收盤大漲
LIVE／規模5.6地震「17縣市有感」　氣象署最新說明
川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

親戚送孩進私校！他1句「公立國中只剩窮人、8＋9」點燃戰火

去年1227規模7地震已14起餘震　氣象署：不排除還有

頭痛喝可樂有用！醫師證實可止痛　營養師：配大薯效果最好

宜蘭地震「破裂面積達60平方公里」　郭鎧紋：今年很反常

汽車拖吊收10萬！議員怒轟「警察放任」：這是妥妥的詐騙

台9丁漢本路段進行刷坡工程　2 ∕24至3 ∕31整點放行10分鐘

LIVE／規模5.6地震「17縣市有感」　氣象署最新說明

快訊／台鐵3路段受地震影響　列車慢行延誤

宜蘭近海地震17縣市有感　氣象署：去年東部規模7的餘震序列

經典賽將開打！日月潭伊達邵直播台日大戰　打造最美應援主場

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

總統賴清德邀五院院長茶敘

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

親戚送孩進私校！他1句「公立國中只剩窮人、8＋9」點燃戰火

去年1227規模7地震已14起餘震　氣象署：不排除還有

頭痛喝可樂有用！醫師證實可止痛　營養師：配大薯效果最好

宜蘭地震「破裂面積達60平方公里」　郭鎧紋：今年很反常

汽車拖吊收10萬！議員怒轟「警察放任」：這是妥妥的詐騙

台9丁漢本路段進行刷坡工程　2 ∕24至3 ∕31整點放行10分鐘

LIVE／規模5.6地震「17縣市有感」　氣象署最新說明

快訊／台鐵3路段受地震影響　列車慢行延誤

宜蘭近海地震17縣市有感　氣象署：去年東部規模7的餘震序列

經典賽將開打！日月潭伊達邵直播台日大戰　打造最美應援主場

快訊／新冠疫苗「擴大全民接種」延長至4月30日

親戚送孩進私校！他1句「公立國中只剩窮人、8＋9」點燃戰火

快訊／民權大橋改建工程意外！施工人員車墜基隆河　1命危1傷送醫

去年1227規模7地震已14起餘震　氣象署：不排除還有

你以為的愛可能是「焦慮型依戀」　5個方法緩解關係中的不安感

院會一結束立刻探視柯建銘　韓國瑜：希望他注意身心調節

門諾推「頂級預材方案」每人5年82萬獎助金　福利全包搶人才

前夫留7萬稅債...2寶媽養2身障兒又車禍　執行署募善款物資送暖

初選爆冷勝出遭質疑綠營反串　陳彥廷：加入民眾黨就是因為柯文哲

「正月剃頭死舅舅」真相揭秘

【把小孩當收益來源】郁方批兒盟「詐騙集團兩頭騙」　怒轟：用心度等於零

生活熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

快訊／國家警報響！12:37東北地區地震　台北估震度4級以上

明變天！　連假「雨最大」

全台下2天！　連假溼答答

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

開工日！員工出國叫不回來　老闆急公告：放到228

快訊／8級強風！　明晚變天轉雨

溼答答！　首波春雨要來了

館長下跪！求讓486先生捐3億元

《天機試煉場》正妹女巫被罵沒禮貌　參賽者揭真面目

阿翰踢館「愛到無命不知驚」驚呆全場　YT王識賢誕生了

做保全後悔「過年上班沒雙倍、沒年終」

更多熱門

相關新聞

宜蘭近海地震全台有感　氣象署：位置接近去年東部規模7地震

宜蘭近海地震全台有感　氣象署：位置接近去年東部規模7地震

今天中午12時37分宜蘭縣近海發生芮氏規模5.6地震，最大震度為4級，震央在宜蘭縣政府東南東方16.9公里處，深度66.8公里。中央氣象署指出，這起地震與去年底東部海域規模7的地震位置很接近，仍需判斷是否為獨立事件。

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

警察錄取率33%沒人想報考？網點出關鍵：沒錢又玩命

警察錄取率33%沒人想報考？網點出關鍵：沒錢又玩命

美國阿拉斯加規模6.1地震　深度14公里

美國阿拉斯加規模6.1地震　深度14公里

他怨保全「過年沒2倍薪、沒年終」！網嘆：挑到最屎缺

他怨保全「過年沒2倍薪、沒年終」！網嘆：挑到最屎缺

關鍵字：

地震PTT

讀者迴響

熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

快訊／國家警報響！12:37東北地區地震　台北估震度4級以上

明變天！　連假「雨最大」

全台下2天！　連假溼答答

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

總愛強詞奪理的三大星座！

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面