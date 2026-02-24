　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／宜蘭近海5.6地震「沖繩也有感」！　日氣象廳最新資訊曝

▲▼快訊／宜蘭近海5.6地震「沖繩也有感」！　日氣象廳最新資訊曝。（圖／日本氣象廳）

▲沖繩也出現震度1的搖晃。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

宜蘭縣近海24日中午12時37分發生芮氏規模5.6地震，震央在宜蘭縣政府東南東方16.9公里處，深度66.8公里，屬於淺層地震。而日本沖繩縣也觀測到震度1的搖晃，根據日本氣象廳觀測，此次地震並無引發海嘯之風險。

根據日本氣象廳觀測，這起地震震央位於台灣周邊（北緯24.6度、東經122.0度），震源深度60公里，規模粗估4.9，日本境內觀測到的最大震度為1。沖繩縣內也有感，與那國町久部良觀測到震度1。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
5.6地震「破裂面積達60平方公里」　專家：今年很反常
快訊／史上第二！台股收盤大漲
LIVE／規模5.6地震「17縣市有感」　氣象署最新說明
川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大
規模5.6地震立法院警報聲大作！　韓國瑜請劉世芳可先離席處理
地震全台有感　氣象署：位置接近去年東部規模7地震
「突然被甩一下！」地震瞬間大晃　各地網友回報：非常有感
快訊／台灣近海5.6地震「沖繩也有感」！　
主動退讓！蔡其昌、柯建銘2人擁抱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普國情咨文「演說重點搶先看」！不滿意度飆破60%壓力爆棚

墨西哥暴亂已70死！多家航空公司取消航班　美國務院籲就地避難

快訊／宜蘭近海5.6地震「沖繩也有感」！　日氣象廳最新資訊曝

川普賴不掉！1700億美元對等關稅「必須退」　司法部1承諾成關鍵

中國被控「快速擴張」核武庫　華府呼籲北京加入新軍控協議

10年最強炸彈氣旋！美國東北7400航班取消　7州急入緊急狀態

川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

7歲童意外摔出7樓「24公尺高空墜落」　清潔工神反應接人畫面曝

女把「黃金貴賓拴行李秤」自己登機　2歲犬收容所苦等10天結局曝

川普新關稅「恐違反貿易協議」　歐洲議會審議急喊卡

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

總統賴清德邀五院院長茶敘

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

川普國情咨文「演說重點搶先看」！不滿意度飆破60%壓力爆棚

墨西哥暴亂已70死！多家航空公司取消航班　美國務院籲就地避難

快訊／宜蘭近海5.6地震「沖繩也有感」！　日氣象廳最新資訊曝

川普賴不掉！1700億美元對等關稅「必須退」　司法部1承諾成關鍵

中國被控「快速擴張」核武庫　華府呼籲北京加入新軍控協議

10年最強炸彈氣旋！美國東北7400航班取消　7州急入緊急狀態

川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

7歲童意外摔出7樓「24公尺高空墜落」　清潔工神反應接人畫面曝

女把「黃金貴賓拴行李秤」自己登機　2歲犬收容所苦等10天結局曝

川普新關稅「恐違反貿易協議」　歐洲議會審議急喊卡

院會一結束立刻探視柯建銘　韓國瑜：希望他注意身心調節

門諾推「頂級預材方案」每人5年82萬獎助金　福利全包搶人才

前夫留7萬稅債...2寶媽養2身障兒又車禍　執行署募善款物資送暖

初選爆冷勝出遭質疑綠營反串　陳彥廷：加入民眾黨就是因為柯文哲

「正月剃頭死舅舅」真相揭秘

快訊／國3北上龍井段「小客車追撞緩撞車」！占2車道　車流回堵1km

不滿綠委質詢時提國籍爭議　李貞秀舉白紙抗議「霸凌」被韓國瑜制止

台美貿易協定法源已喪失　民眾黨團：要立院一字不改通過是笑話？

快訊／台股收盤大漲927.56點創史上第二大漲點　台積電漲65元至1965

頭痛喝可樂有用！醫師證實可止痛　營養師：配大薯效果最好

張蘭急飛台北探孫！　幸福曬「三代同堂」背影照

國際熱門新聞

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

客人棄單彩券中4億　店經理下班秒買走

即／川普警告各國：誰敢耍花招關稅加倍

女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！

快訊／白宮：拍板「統一課徵15%」　不影響232關稅

媽聖誕採買離家24年現身　子女五味雜陳

川普關稅退回原點　日韓台「砸千億」白忙

誰是爸爸？女優「無套激戰400男」懷孕了

法院遇殺子仇人　父衝上去壓地暴揍

3563克拉巨紫星彩寶被挖出　身價126億

快訊／美國下令撤離貝魯特非必要人員

川普再點燃關稅戰引憂！　美股「重挫逾800點」四大指數收黑

即／宜蘭近海5.6地震「沖繩也有感」！

50年沒人用　什麼是「第122條款」一文看懂

更多熱門

相關新聞

金與正權力升級！升勞動黨部長、重返政治局

金與正權力升級！升勞動黨部長、重返政治局

北韓第九次朝鮮勞動黨代表大會持續在平壤舉行，權力核心版圖出現變動，其最高領導人金正恩的胞妹金與正，確定在黨內由原本的副部長升任為部長，並且重返政治局候補委員，政治地位明顯攀升。

遭判無期！尹錫悅戒嚴「不服判決」提上訴

遭判無期！尹錫悅戒嚴「不服判決」提上訴

首爾江南知名社區今晨惡火　17歲少女慘死

首爾江南知名社區今晨惡火　17歲少女慘死

即／東京晴空塔今暫停營業　20人困電梯5小時

即／東京晴空塔今暫停營業　20人困電梯5小時

LUNA SEA鼓手真矢辭世享年56歲！　6年內罹大腸癌、腦瘤不敵病魔

LUNA SEA鼓手真矢辭世享年56歲！　6年內罹大腸癌、腦瘤不敵病魔

關鍵字：

宜蘭地震沖繩震度淺層地震海嘯風險震央位置日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

快訊／國家警報響！12:37東北地區地震　台北估震度4級以上

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

明變天！　連假「雨最大」

全台下2天！　連假溼答答

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

總愛強詞奪理的三大星座！

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面