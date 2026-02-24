快訊／宜蘭近海5.6地震「沖繩也有感」！　日氣象廳最新資訊曝

▲沖繩也出現震度1的搖晃。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

宜蘭縣近海24日中午12時37分發生芮氏規模5.6地震，震央在宜蘭縣政府東南東方16.9公里處，深度66.8公里，屬於淺層地震。而日本沖繩縣也觀測到震度1的搖晃，根據日本氣象廳觀測，此次地震並無引發海嘯之風險。

根據日本氣象廳觀測，這起地震震央位於台灣周邊（北緯24.6度、東經122.0度），震源深度60公里，規模粗估4.9，日本境內觀測到的最大震度為1。沖繩縣內也有感，與那國町久部良觀測到震度1。