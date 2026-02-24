川普關稅遭判無效　鄭麗君：立場非重啟談判、確保最佳待遇維持

▲行政院副院長鄭麗君出席「關稅最新情勢說明記者會」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普上任後，對全球開徵對等關稅，但日前遭美國聯邦最高法院判決違法失效；川普政府改啟動《貿易法》122條款，對各國開徵臨時性關稅。對於外界關切是否應該重啟談判？行政院副院長鄭麗君今（24日）說，我方立場並非重啟談判，而是確保取得的相對優勢及最佳待遇談判結果維持不變，會與美方保持密切聯繫。

鄭麗君指出，產業界的確會關心原來在ART談判中已經爭取到的相對優勢，未來是不是可以繼續確保，「這就是我們要努力的目標」。美方也回應，122條款是過渡性措施，目前正在建立其他法律途徑的政策工具。

「後續雙方會保持密切聯繫，共同目標就是確保取得的相對優勢及最佳待遇談判結果能確認不變。」鄭麗君強調，在台美雙方簽署ART過程中，雙方都認為這是互利互惠的協議，「雙方會努力溝通聯繫，確保談判成果不變」。

至於後續最佳待遇的安排，鄭麗君指出，美方現在還在研議法律工具，不同法律工具如何安排，也期待在溝通聯繫過程中能進一步瞭解，「無論如何變動，積極努力的目標就是確保相對優勢最佳待遇不變，我們信心可以達成」。

鄭麗君強調，「這不是重啟談判」，我國會積極向美方聯繫了解，如何在既有ART談判取得的相對優勢待遇基礎上，近一步積極了解美方後續法律政策工具的安排，確保我國產業取得相對優勢。

