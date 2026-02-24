柯建銘「主動退讓」願協助傳承　蔡其昌：感謝成全！未來會多請益

▲蔡其昌、柯建銘擁抱。（圖／民進黨團提供）

記者詹詠淇／台北報導

新系立委蔡其昌年前登記角逐民進黨團總召，挑戰「萬年總召」柯建銘。結果今（24日）正式出爐，確定由蔡其昌當選總召一職。另幹事長為莊瑞雄，書記長則由范雲出任。范雲指出，柯建銘在會議開始沒多久，就主動表達願意協助蔡其昌，現場大家聽到都很感動。蔡其昌則說，特別感謝柯建銘的成全，這是一個重擔，自己私下還是會多多向他請益。

民進黨團今（24日）進行黨團幹部改選，由於本屆總召選舉罕見出現競爭局面，由立委蔡其昌挑戰現任總召柯建銘，在柯建銘邀集下，兩人先於於23日中午會面進行協調，並由現任幹部鍾佳濱、陳培瑜見證。另因僅有范雲登記參選書記長，因此也有邀請范雲到場，但昨天的協調，柯蔡雙方都沒有退讓。

不過，今日黨團大會進行幹部改選時並沒有經過投票，而是採推舉方式產生結果，最終總召由蔡其昌當選，幹事長莊瑞雄、書記長范雲。一時之間現場氣氛熱絡，在會議尾聲不斷傳出「莊瑞雄讚！」、「蔡其昌讚！」、「柯建銘讚！」、「民進黨加油！台灣加油」等聲音。

▲柯建銘在鍾佳濱、范雲陪同下上車，並未受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

范雲會後受訪還原會議過程，她說，柯建銘在會議開始沒多久，討論完委員會之後，就主動表達，他願意協助蔡其昌。現場大家聽到後都很感動、起立鼓掌，感謝柯建銘願意繼續協助黨團，「並沒有名號，但願意協助傳承」。

范雲表示，柯建銘也表達，未來議程有任何問題都可以隨時打電話給他，相信以柯建銘對民進黨團、台灣國會民主運作的貢獻，非常感謝他願意在這關鍵時刻促成世代交替。自己作為書記長，經驗還有很多不足的地方，也謝謝柯建銘告訴自己，有任何不懂隨時可以打電話給他，這就是民進黨民主政治跟世代傳承非常重要的部分，民進黨51戰隊一定會團結，協助行政團隊跟賴總統帶領台灣走向更成功、明亮的一條道路。

▲蔡其昌。（圖／記者湯興漢攝）

蔡其昌會後受訪表示，「 我特別要謝謝柯總召」，願意站在傳承、持續的讓他的經驗可以給未來新的接班團隊，在世代接班的概念下，感謝柯建銘的成全，這是一個重擔，未來民進黨團內部會團結合作一起努力。

蔡其昌指出，未來如果遇到重大挑戰或疑難雜症，「柯總召都是我們最好的顧問」，所以會跟柯建銘維繫一定程度「請他幫忙」的狀況。

蔡其昌指出，自己一直強調，「我跟柯總召其實於公於私感情都很好」，私下會多向他請益，請他多多協助，若有一些他過去議事嫻熟、比較可以提供寶貴意見的地方，「我都會私下來請教柯總召」。