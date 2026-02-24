宜蘭地震「破裂面積達60平方公里」　郭鎧紋：今年很反常

▲郭鎧紋表示，5.6地震相當於八分之一顆原子彈威力。（圖／氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

宜蘭近海在今天中午發生規模5.6地震。地震專家郭鎧紋表示，5.6地震相當於八分之一顆原子彈威力，地震原因是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊造成。要留意的是，今年前14個有感地震都未發生在花蓮，這很反常，也持續改寫花蓮當年度最晚發生首震等兩項紀錄。

今（24日）中午12時37分，宜蘭縣近海發生規模5.6地震，最大震度為4級，震央在宜蘭縣政府東南東方16.9公里處，深度66.8公里。中央氣象署表示，這起地震與去年12月27日宜蘭近海規模7地震位置接近，應該是該起地震較大規模餘震。

地震專家郭鎧紋分析，5.6地震相當於八分之一顆原子彈威力，破裂面積約50至60平方公里，地震原因是菲律賓海板塊向西北隱沒到歐亞大陸板塊造成，震央接近去年底宜蘭近海規模7.0地震，應該和其有關。

郭鎧紋進一步表示，台灣1年平均約4萬次地震，花蓮就更占38.8%，也是台灣地震活動最頻繁區域，但今年到今天為止，台灣總計發生14起有感地震，竟然沒有1個在花蓮縣，「這相當反常」，已經持續改寫歷年來花蓮當年度最晚發生首震紀錄，以及最晚發生顯著有感地震紀錄。

郭鎧紋指出，若考慮跨年情況，從2025年12月23日到今天為止，花蓮已有63天無顯著有感地震。近3年花蓮縣無顯著有感地震的最長間距紀錄為70天，未來也可能會被改寫。而花蓮若發生顯著有感地震，預測地震規模至少4以上。