地方 地方焦點

門諾推「頂級預材方案」每人5年82萬獎助金　福利全包搶人才

▲▼門諾醫院與台北馬偕護校建教合作，今年再推出「頂級育才方案」。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼門諾醫院與台北馬偕護校建教合作，今年再推出「頂級育才方案」。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全台醫護人力告急，花蓮戰況尤為激烈。為穩定後山醫療量能，門諾醫院與台北馬偕醫護專科學校建教合作邁入第11年，今年再推出「頂級育才方案」—院方提供每人總計82萬元的獎助金，畢業後保障月薪40K起跳。打造一條「從求學到就業」的一條龍養成計畫。
 
「我們不只是在找員工，是在找這份愛的繼承人。」門諾醫院護理部培訓專員鄭金鳳語氣堅定地表示。在通膨高漲的年代，讀護理竟然能「倒賺」？鄭金鳳指出，今年門諾醫院與馬偕專校的建教合作案，福利幾乎是「全包式」：只要是設籍花蓮或宜蘭南澳的國中畢業生，錄取後，門諾醫院每學期提供8萬2千元獎助金，一年就是16萬4千元，五年就讀下來，每位護生可獲得高達82萬元的實質資助。

▲▼門諾醫院與台北馬偕護校建教合作，今年再推出「頂級育才方案」。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
不同以往，今年的招生分享會，除了邀請已在臨床服務的學長姐分享真實工作經驗，也難得邀請多位早期與宣教士並肩服務的資深護理師學姊到場，回顧門諾護理的起點。
 
「你想做燈泡、蠟燭，還是火柴？」資深學姊引用創院院長薄柔纜醫師的一段話—燈泡需要外部電力，蠟燭容易被風吹熄；但火柴雖然微小，只要在黑暗中輕輕一劃，就能瞬間點亮希望。這番話不僅讓現場學生聽得格外專注，也成了本次招生最動人的宣示！

▲▼門諾醫院與台北馬偕護校建教合作，今年再推出「頂級育才方案」。（圖／門諾醫院提供，下同）

馬偕護生返院實習。
 
身為培訓專員，鄭金鳳深知護理之路的艱辛，「護理工作很累、很辛苦，但當你像火柴一樣，在病患最黑暗的時刻輕輕劃過，那種生命影響生命的感動，是任何高薪都換不來的。」
 
鄭金鳳強調，門諾護理部對馬偕護校專班學生的照顧是無微不至的。除了財務上的資助，醫院更規劃了完整的培訓計畫。從今年5月底開始，就會有一系列的課程，幫助學生盡快融入學習生活。

▲▼門諾醫院與台北馬偕護校建教合作，今年再推出「頂級育才方案」。（圖／門諾醫院提供，下同）

馬偕護生返院實習，學長姊分享經驗。
 
「我們給的不只是資源與支持，我們是把這些孩子當成自己的弟弟妹妹。」鄭金鳳表示，馬偕護專卓越的教學品質與高考照率，加上門諾醫院溫暖的職場文化，是一套完美的組合。「我們非常期待設籍花蓮、宜蘭南澳的孩子們，能帶著這份感動，去台北學好本事，五年後回來照顧自己的鄉親。」

▲▼門諾醫院與台北馬偕護校建教合作，今年再推出「頂級育才方案」。（圖／門諾醫院提供，下同）

學姊工作經驗分享。
 
【報名全攻略】錯過再等一年！
「這場誠意最足」的招募計畫即日開跑。鄭金鳳提醒家長與學生，以下資訊務必看仔細：
報名日期： 115年2月23日（一）開始報名，至3月30日（一）截止。
報名方式： 一律採網路報名（網址：https://exam3.mkc.edu.tw）。
關鍵叮嚀： 報名資料必須寄達馬偕專校（台北市北投區關渡里聖景路92號），千萬不要寄到門諾醫院，以免錯失資格！
加分關鍵： 簡章中的「自傳」佔分極重，學習動機與讀書規劃各佔20分。鄭金鳳建議，若能將「回鄉服務的熱誠」與「對門諾精神的認同」寫入其中，將大幅提升錄取機會。
【招生諮詢窗口】

如果您對這項計畫有任何疑問，歡迎致電：
人資部代理組長： 張寶方 (03) 824-1599
護理部培訓專員： 鄭金鳳 (03) 824-1880。
 

營養師節的叮嚀　門諾營養師曝「冰箱管理」

營養師節的叮嚀　門諾營養師曝「冰箱管理」

2月22日「餓餓餓」營養師節將屆，在這個與「吃」密切相關的日子裡，正逢春節前夕，門諾醫院營養師團隊走進需要被照顧的地方。本月8日前往遭洪災重創的光復鄉，配合著光復大安教會的圍爐，分享春節飲食健康衛教，陪伴民眾在混亂與不安之後，重新找回生活的節奏，從「吃得安心」開始，讓身心慢慢站穩。

元大基金會席開36桌團圓飯　宴請門諾住民過年

元大基金會席開36桌團圓飯　宴請門諾住民過年

光復災後暖意濃　門諾聖誕老公公走進幼兒園

光復災後暖意濃　門諾聖誕老公公走進幼兒園

男腦中風意識模糊　機械手臂抽深部血塊獲生機

男腦中風意識模糊　機械手臂抽深部血塊獲生機

門諾早療志工考取社工師　每月走萬里守護偏鄉

門諾早療志工考取社工師　每月走萬里守護偏鄉

