搭訕病友賣「神藥」！她狠削5倍價　誆稱：吃了跌倒都沒事

▲民眾去骨科復健門診看診時，遇到一名老婦人搭訕，販售一罐要價5100元的保健食品，並宣稱吃了該「藥物」跌倒都沒事。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

北市文山第二分局景美派出所日前破獲一起違反《藥事法》案件。一名8旬婦人於骨科復健診所搭訕病友，宣稱其所有的藥品具有「吃完連跌倒都沒事」之神效，將原價1000元的保健品以5100元的高價賣給病友，直到病友家人發現，怒報警處理。

據了解，一名民眾去年底於骨科復健診所進行治療時，意外與一名84歲的張姓婦人結識，張姓婦人掏出身上的保健食品向對方供稱，該「藥物」吃完「跌倒都沒事」，一番說詞後當場說服被害民眾以1萬1000元的價格買下2罐保健食品。

▲婦人口中的神藥，實際只是一般鈣片。（圖／翻攝畫面）

被害民眾返家服用後，發現久未見效，事後請兒子確認卻驚見該藥物僅是保健食品，且原價僅1000餘元，氣得直接報警處理。警方獲報後也掌握張姓婦人涉嫌重大，通知其到案說明，全案訊後也依詐欺與藥事法移送台北地檢署偵辦。

文山第二分局呼籲，民眾面對醫藥資訊應多加查證，藥品來源務必透過合法管道取得，若有醫療需求應循正規醫療院所就診。如發現可疑推銷或不法販售情形，可撥打165反詐騙專線或110報案電話，以保障自身財產與健康安全。

