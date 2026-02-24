▲行政院副院長鄭麗君出席「關稅最新情勢說明記者會」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普上任後，對全球課徵對等關稅，日前遭美國聯邦最高法院判決違法失效，川普政府改啟動「122條款」對各國開徵15%暫時性關稅。行政院副院長鄭麗君今（24日）表示，台美貿易協定（ART）跟台美投資MOU要同時併送國會的承諾不變，待與美方溝通確保我方的相對優勢及最佳待遇不變後，就會送國會審議。

行政院今召開關稅最新情勢說明記者會，副院長鄭麗君說，這幾天情勢的發展非常明顯，對等關稅依據的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）法源已經失效，但美方已經開始啟動替代方案，除了《貿易法》122條款可能是階段性安排，後續各國可能要面對301條款的調查，甚至也不能排除動用其他法源。

鄭麗君表示，執政團隊也分析了1962年《貿易擴張法》232條款的項目是否可能增加，但是我方其實已經預先有因應條款；1930年《關稅法》的338條款等，這些都是要密切關注的後續可能法律途徑。

鄭麗君強調，美國的關稅政策方向依然會延續，但是使用的關稅政策工具，有可能在《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）失效後改採其他法律途徑，重建政策工具，達到原來設定的關稅政策目標。

而針對後續是否仍會將ART、MOU併送國會？鄭麗君表示，「在談判過程中，是對等關稅跟232條款併談，也就是ART跟MOU併行，當時有承諾ART跟MOU要同時併送國會，這點承諾不變」。

鄭麗君說，有關於ART送國會的時程，近期會積極爭取跟美方展開聯繫溝通，待美方內部研議明朗化後，給予我方充分的說明，也能比較確保台灣未來取得不變的相對優勢跟最佳待遇後，會儘速送國會審議。

鄭麗君指出，在既有已經爭取好的談判結果之上，在面對未來的關稅變動過程中，進一步溝通確保我方的相對優勢及最佳待遇不變後，送國會審議，「ART跟MOU併送，也會提出影響評估」。