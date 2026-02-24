護航擴廠收賄370萬　桃園經發局科長、約僱助理貪污罪起訴

▲桃園市經發局施姓科長與秦姓約僱人員於2021年至2024年4月涉嫌收受業者賄賂，桃園地檢署今偵結依貪污治罪條例起訴。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市經發局施姓科長與秦姓約僱人員，於2021年至2024年4月為協助或加速承辦工廠登記、變更非都市土地擴展計畫業務，涉嫌分別收受吳姓、呂姓業者賄賂100萬元、270萬6千元等賄賂。桃園地檢署調查後，今（24）日偵結依貪污治罪條例將5人提起公訴，檢方審酌5人均坦承犯行，施、秦2人主動繳回全部犯罪所得，建請法院量處適當之刑。

桃園檢廉是在調查桃園經發局副局長貪污案時，發現時任科長的46歲施姓科長與65歲秦姓約僱助理，涉嫌向代辦業者收賄，專案小組溯源偵辦，經縝密蒐證，於2025年10月28日發動搜索15處，通知施、秦等13人到案，檢方訊問後向法院聲請羈押秦姓約僱助理獲准，施姓科長則以10萬元具保。

檢方查出，施姓科長與65歲秦姓約僱助理，負責工廠登記、變更及毗連非都市土地擴展計畫審查業務，因吳姓、呂姓業者代辦業者為求加速申請流程或讓案子順利通過，2018年起透過前經發局退休之張姓副局長引薦或聯繫，共同向秦姓約僱助理長期行賄，秦收受賄賂後利用職務便利，分別以提供補正時間、優先辦理會勘、協助函詢經濟部使變更計畫順利通過，或指導業者儘速繳納罰單以加快後續行政流程方式，優先或協助辦理吳姓、呂姓業者申請之毗連土地案共10件，總計以此方式收賄金額達270萬6,000元。

其中，施姓科長於2023年間向某牧場公司推薦吳姓業者代辦毗連申請案，審查過程期間，協助修訂「桃園市興辦工業人申請利用毗連非都市土地擴展計畫審查認定基準」之但書，增加「但二廠屬關係企業，或以承租超過五年以上且屬上下由供應鍊者，不在此限」之規定，使該案件得以通過毗連申請案，吳姓業者為表感謝而於2023年12月、2024年4月間，分別交付100萬元予施姓科長，光這個案子就收賄200萬；吳姓業者為求加速行政流程之進行，亦於2023年間，以95萬元現金行賄秦姓被告，作為協助加速會簽各單位、排定會勘等行使職務行為之對價。

桃園地檢署今偵結依貪污治罪條例將5人提起公訴，檢方審酌5人均坦承犯行，施、秦2人主動繳回全部犯罪所得，建請法院量處適當之刑。

桃市府經發局表示，針對前同仁涉貪起訴案回應，本局於2025年10月獲悉案情當日，即依規定將施員調整為幕僚單位專員，確保其不再接觸或督導任何公權力審查業務，落實職務隔離。針對施員遭起訴，經發局為維護機關廉政形象，立即召開公務人員考績委員會，依《公務人員任用法》及《考績法》審議其「先行停職」案，絕不包庇。此外，經發局於今年針對涉案人員經手之擴廠案進行專案清查，全面檢討審查流程管控，杜絕人為操弄空間，捍衛行政公平配合司法調查，對於同仁涉案深感遺憾，將持續配合司法調查。