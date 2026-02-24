林昶佐再登芬蘭大報　高規格2天半版專訪＋3篇網路專訪

▲台灣駐芬蘭代表林昶佐近日兩度登上芬蘭三大報之一的《Maaseudun Tulevaisuus》(農村未來報)，分別於2月18日、23日各刊出一篇半版紙本專訪，以及3篇網路版專訪。（圖／林昶佐臉書）



記者陶本和／台北報導

台灣駐芬蘭代表林昶佐近日兩度登上芬蘭三大報之一的《Maaseudun Tulevaisuus》(農村未來報)，分別於2月18日、23日各刊出一篇半版紙本專訪，以及3篇網路版專訪，是歷年亞洲國家外交官相當高規格的篇幅。

《Maaseudun Tulevaisuus》為芬蘭三大報之一，發行量達16萬份。該報以農村為名，因芬蘭的森林覆蓋率占75%，林業是其最大出口產業之一，是該報成為芬蘭產業政策與經貿議題的指標性媒體。

林昶佐登上《Maaseudun Tulevaisuus》，包括2月18日跟23，各刊出一篇半版紙本專訪，以及三篇網路版專訪。是歷年來亞洲國家外交官最高規格篇幅。也是林昶佐暨登上《Helsingin Salomat》、《Keskisuomalainen》、《Iltalehti》後，再次登上芬蘭主流報紙。

根據報導內容，提及林昶佐從重金屬音樂人、立法委員到外交官的歷程，其與芬蘭之間的深層文化連結；林昶佐在訪談中也談及台灣在面對中國的軍事威脅、灰色地帶行動與認知作戰下，社會仍展現堅強的民主韌性。

另外，林昶佐也在受訪中，介紹台灣半導體產業在全球供應鏈中的關鍵地位，以及其所帶來的地緣政治意義；同時，他以過去擔任立委期間審議援助烏克蘭預算為例，說明台灣願與民主夥伴共同為世界和平與安全作出貢獻，並強調台芬未來在高科技與關鍵供應鏈領域的合作深具潛力。