政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美最高法院判對等關稅失效　鄭麗君：不涉232條款、台灣最惠國待遇不變

▲▼行政院副院長鄭麗君出席「關稅最新情勢說明記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院副院長鄭麗君出席「關稅最新情勢說明記者會」。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

川普上任後對全球課徵對等關稅，日前遭美國聯邦最高法院20日判決違法失效，美國政府啟動「122條款」對各國開徵臨時性關稅。行政院今（24日）召開記者會說明關稅狀況，副院長鄭麗君表示，我國76%的輸美產品適用232條款已調查或正在調查中的項目，其他24%則適用對等關稅，而美國最高法院的判決不涉及「232條款」，我方已經談成的相關關稅優惠、最惠國待遇不變。

鄭麗君說，以2025年輸美狀況為例，76%的產品適用232條款已調查或正在調查中的項目，其他24%適用對等關稅。過去10個月把對等關稅與232條款併談，因此台美國洽簽的協議，包含跟美國貿易代表署洽簽的「台美對等貿易協定」（ART），另外跟商務部洽簽台美投資MOU兩份協議，取得對等關稅的最佳待遇以及232條款下的最惠國待遇。

鄭麗君強調，美國聯邦最高法院20日判決，美國政府援引依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）向全球各國課徵對等關稅，逾越法定權限而失效。她表示，這判決無涉232條款，「我國和美國洽簽的台美投資MOU已經取得的232條款下相關關稅的優惠待遇不會改變」，這包括已制定稅率的汽車零組件、木材家具、航空零組件等相關優惠待遇不會改變，尤其未來可能即將公布的半導體及衍生品等產業，也已經預先取得最惠國待遇。

針對與美方的聯繫狀況，鄭麗君說，從第一時間就積極與美方展開聯繫，目前初步情況，是美方政府團隊正在進行對等關稅法律依據判決失效後的法律工具重建，後續美方的法律工具釐清後，會進一步向已簽署貿易協定的國家進行聯繫，雙方會儘速密切保持聯繫。美方在完成內部研議後，也會儘速跟已簽署國家進行說明。

鄭麗君指出，《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）法律依據失效後，很清楚看到，《貿易法》122條款是無需經過調查程序就可以立即啟動的行政命令，因此美國以此徵收進口產品附加稅。

鄭麗君說，從美國貿易代表葛里爾、財政部長貝森特的聲明可以看出，122條款是過渡性的關稅政策安排，對全球各國一致性的安排，這段時間業者會認為原來談妥的ART相對優勢，似乎在122條款行政命令中沒有反映出來，「122條款為15%疊加MFN，ART爭取的是15%不疊加，這是全球暫時性的過渡性安排，因此沒有反映出已簽署和未簽署國家間的差異」。

鄭麗君提到，葛里爾大使提到的301條款，是對各國啟動調查，但許多調查項目在過去簽訂台美貿易協定（ART）時，雙方已有相當的共識。鄭評估，美方目前先以122條款對全球課徵15%疊加MFN稅率，做為過渡性措施，後續相關不論301條款或其他法律途徑的安排取代IEEPA的依據，推測會反映出已簽署國家、未簽署國家之間，達成協議共識程度高低的不同。

「我國跟美國洽簽的ART是有利基礎，我們要鞏固已經取得談判的好的結果。」鄭麗君強調，在後續變動中會持續跟美方保持聯繫，確保產業取得的相對優勢跟最佳待遇，鞏固ART仍是未來目標。

至於MOU的部分，鄭麗君說，目前的判決無涉232條款，「MOU取得的最惠待遇很明確跟國人報告，是不會變動的」。

「在談判過程中，是對等關稅跟232條款併談，也就是ART跟MOU併行，當時有承諾ART跟MOU要同時倂送國會，這點承諾不變。」鄭麗君說，有關於ART送國會的時程，近期會積極爭取跟美方展開聯繫溝通，待美方研議明朗化後，給予我方充分的說明，也能比較確保台灣未來取得不變的相對優勢跟最佳待遇後，會儘速送國會審議。

