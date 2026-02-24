超狂！破億超跑駛進彰安國中　老董學長用「廁所哲學」震撼教育

▲彰化縣彰安國中開學禮迎來上億超跑。（圖／校方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

開學典禮也能這麼熱血！今（24）日上午，彰化彰安國中校園傳來陣陣超跑引擎嘶吼聲，5輛總價值破億元的藍寶堅尼、保時捷一字排開，瞬間將操場變成頂級車展。這不是炫富，而是第四屆傑出校友、全拓工業董事長吳崇讓送給學弟妹最特別的「開學禮」。身價不凡的他不談大道理，反而分享自己從人生低谷翻身的經歷，更用獨門的「廁所哲學」告訴他們，「能把廁所掃乾淨的人，才有辦法經營上億企業！」

▲彰安國中開學禮迎來5輛上億超跑。

「哇！這台要兩千萬吧？」、「可以摸一下嗎？」今天上午彰安國中校園裡尖叫聲不斷，學生們圍著五輛閃閃發亮的超跑搶著拍照。原來這是學校策劃的「校友日」活動，特別邀請事業有成的學長吳崇讓，把他的寶貝收藏直接開進校園。當超跑引擎瞬間拉轉，低沉的咆哮聲震撼全場，有學生興奮地說：「以前只能在手機上看，今天近距離接觸，比車展還過癮！」學生開心地試坐，直呼「這座椅比我家沙發還舒服！」

▲全拓工業董事長吳崇讓說明。

但這場活動可不只是讓學生看車過癮而已。吳崇讓分享了自己的人生故事，他坦言十多年前事業遭遇低谷時，曾被人嘲笑「沒有開賓士的命」。這句話讓他憋了一口氣，經過十年努力打拚，等到東山再起那天，他不買賓士，直接買超跑代步。「買超跑不是炫富，是告訴自己不要忘記那股拚勁」，他將超跑比喻為藝術品，更引用德國前總理梅克爾的名言勉勵學弟妹，「擋得了我的路，擋不住我的夢想。」不管遇到什麼困難，都要一步一腳印，朝自己的目標前進。

▲學生開心坐進車內體驗。

不過比起超跑的嘶吼聲，吳崇讓分享的「廁所哲學」更讓師生印象深刻。他笑著問台下學生：「你們覺得經營上億企業比較難，還是把廁所掃乾淨比較難？」面對滿臉問號的學弟妹，他接著說，一個人用完廁所後，願不願意把乾淨的環境留給下一個人，就代表他有沒有羞恥心和責任感。

「如果連廁所這種小事都做不好，怎麼可能管好生產線？」更讓學生驚訝的是，這位身價不凡的大學長，至今仍親力親為帶頭掃廁所，用行動證明：成功沒有捷徑，就是從最微小的地方做起。有學生聽完後感動地說：「學長對人的那種『同理心』，比跑車還帥！」

彰安國中校長曹建文表示，學校去年底成立校友會，希望鏈結各領域專業校友回饋母校，每學期將舉辦三到四次「校友日」，讓國中生提早接觸職涯教育。這次的超跑展就是第一場震撼教育，「與其讓校長在台上訓話，不如讓學長姐用真實人生經驗，給孩子們視覺與聽覺的雙重衝擊。」他期許學生們「人人都是超跑」，在人生道路上加足馬力，奔向自己的夢想。

第一屆校友會理事長吳東益也說，看到「校友日」能以這麼活潑的形式呈現，不僅連結了校友情誼，更讓學弟妹看到各行各業的無限可能。活動尾聲，校方安排各班級與超跑合影，孩子們臉上燦爛的笑容，彷彿也為新學期注入了滿滿的熱血與動力。