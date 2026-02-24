　
超狂！破億超跑駛進彰安國中　老董學長用「廁所哲學」震撼教育

▲彰化縣彰安國中開學禮迎來上億超跑。（圖／校方提供）

▲彰化縣彰安國中開學禮迎來上億超跑。（圖／校方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

開學典禮也能這麼熱血！今（24）日上午，彰化彰安國中校園傳來陣陣超跑引擎嘶吼聲，5輛總價值破億元的藍寶堅尼、保時捷一字排開，瞬間將操場變成頂級車展。這不是炫富，而是第四屆傑出校友、全拓工業董事長吳崇讓送給學弟妹最特別的「開學禮」。身價不凡的他不談大道理，反而分享自己從人生低谷翻身的經歷，更用獨門的「廁所哲學」告訴他們，「能把廁所掃乾淨的人，才有辦法經營上億企業！」

▲彰化縣彰安國中開學禮迎來上億超跑。（圖／校方提供）

▲彰安國中開學禮迎來5輛上億超跑。

「哇！這台要兩千萬吧？」、「可以摸一下嗎？」今天上午彰安國中校園裡尖叫聲不斷，學生們圍著五輛閃閃發亮的超跑搶著拍照。原來這是學校策劃的「校友日」活動，特別邀請事業有成的學長吳崇讓，把他的寶貝收藏直接開進校園。當超跑引擎瞬間拉轉，低沉的咆哮聲震撼全場，有學生興奮地說：「以前只能在手機上看，今天近距離接觸，比車展還過癮！」學生開心地試坐，直呼「這座椅比我家沙發還舒服！」

▲彰化縣彰安國中開學禮迎來上億超跑。（圖／校方提供）

▲全拓工業董事長吳崇讓說明。

但這場活動可不只是讓學生看車過癮而已。吳崇讓分享了自己的人生故事，他坦言十多年前事業遭遇低谷時，曾被人嘲笑「沒有開賓士的命」。這句話讓他憋了一口氣，經過十年努力打拚，等到東山再起那天，他不買賓士，直接買超跑代步。「買超跑不是炫富，是告訴自己不要忘記那股拚勁」，他將超跑比喻為藝術品，更引用德國前總理梅克爾的名言勉勵學弟妹，「擋得了我的路，擋不住我的夢想。」不管遇到什麼困難，都要一步一腳印，朝自己的目標前進。

▲彰化縣彰安國中開學禮迎來上億超跑。（圖／校方提供）

▲學生開心坐進車內體驗。

不過比起超跑的嘶吼聲，吳崇讓分享的「廁所哲學」更讓師生印象深刻。他笑著問台下學生：「你們覺得經營上億企業比較難，還是把廁所掃乾淨比較難？」面對滿臉問號的學弟妹，他接著說，一個人用完廁所後，願不願意把乾淨的環境留給下一個人，就代表他有沒有羞恥心和責任感。

「如果連廁所這種小事都做不好，怎麼可能管好生產線？」更讓學生驚訝的是，這位身價不凡的大學長，至今仍親力親為帶頭掃廁所，用行動證明：成功沒有捷徑，就是從最微小的地方做起。有學生聽完後感動地說：「學長對人的那種『同理心』，比跑車還帥！」

▲彰化縣彰安國中開學禮迎來上億超跑。（圖／校方提供）

彰安國中校長曹建文表示，學校去年底成立校友會，希望鏈結各領域專業校友回饋母校，每學期將舉辦三到四次「校友日」，讓國中生提早接觸職涯教育。這次的超跑展就是第一場震撼教育，「與其讓校長在台上訓話，不如讓學長姐用真實人生經驗，給孩子們視覺與聽覺的雙重衝擊。」他期許學生們「人人都是超跑」，在人生道路上加足馬力，奔向自己的夢想。

▲彰化縣彰安國中開學禮迎來上億超跑。（圖／校方提供）

第一屆校友會理事長吳東益也說，看到「校友日」能以這麼活潑的形式呈現，不僅連結了校友情誼，更讓學弟妹看到各行各業的無限可能。活動尾聲，校方安排各班級與超跑合影，孩子們臉上燦爛的笑容，彷彿也為新學期注入了滿滿的熱血與動力。

▲彰化縣彰安國中開學禮迎來上億超跑。（圖／校方提供）

年吸2200萬人　鹿港老街穩坐人氣王

年吸2200萬人　鹿港老街穩坐人氣王

今年春節連假長達9天，全台各地景區湧現報復性出遊人潮，國旅氣勢長紅。其中，向來穩坐全台老街人氣王寶座的彰化鹿港老街，在大年初二更迎來「爆炸性」人潮，整條老街被人海塞得水洩不通，遊客幾乎動彈不得，宛如「大型罰站現場」，網友直呼誇張，228連假即將來到，人潮爆棚景象將再度上演。

男子失聯躲山裡　彰投警聯手救人

男子失聯躲山裡　彰投警聯手救人

彰化娃娃機遭洗劫！竊賊新竹偷車拿「公版鑰匙」開箱

彰化娃娃機遭洗劫！竊賊新竹偷車拿「公版鑰匙」開箱

彰化女遭詐百萬　求償99萬敗訴了

彰化女遭詐百萬　求償99萬敗訴了

王惠美任內最後一次主持新春團拜　感性謝鄉親

王惠美任內最後一次主持新春團拜　感性謝鄉親

彰化彰安國中超跑藍寶堅尼全拓開學禮

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

