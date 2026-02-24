糗！邀鄭麗君備詢遭韓國瑜打臉　傅崐萁尷尬：過去都有上台啊

▲立法院今正式開議，國民黨團在卓榮泰施政報告之前舉起寫有多項議題的字卡表達立場 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院新會期今（24日）正式開議，行政院長卓榮泰上午提出施政方針及施政報告並備質。不過，國民黨團總召傅崐萁在質詢時，本邀請行政院副院長鄭麗君上台備詢，卻遭立法院長韓國瑜回，除了院長請假未能列席，才能由副院長代為答詢，原則上副院長不上台備詢。傅崐萁才尷尬表示，「過去都有上台啊...」，因此他只好改請卓揆上台備詢。

立法院今正式開議，國民黨團在卓榮泰施政報告之前舉起寫有多項議題的字卡表達立場，包含「司法已死、民主已死」、「不副署就是獨裁」、「司法肆意打壓、箝制言論自由」、「台美關稅協議公開黑箱」等。

隨後第一位質詢為傅崐萁，他上台後就邀請鄭麗君上台備詢。不過，站在主席台上的韓國瑜則提醒，根據《憲法增修條文》規定，立法院委員向行政院長及各部會長進行質詢，因此除院長請假未能列席外，才能由副院長代為答詢，原則上副院長不上台備詢。

韓國瑜此話一出，傅崐萁尷尬回「過去都有上台啊…沒關係那請卓院長」，他接著說，鄭麗君主談這次協議，卻在今天上午九點先開記者會，她應該向國會議長表達願意主動上台，代表國家出去談，為什麼不能在國會殿堂做清楚報告？

卓榮泰上台後表示，「大院3/3已經排定關稅談判專案報告，鄭副院長是否能上台報告，要請大家決定，今天不是副院長不上台…」，話還沒說完，傅崐萁再說，「國會是最開放的地方，沒有這麼多限制，鄭麗君有信心，就應該站上來讓大家了解」，卓回，「這不是他有沒有信心，這是規定問題，那楊珍妮（政委）也可以上台嗎？」。

