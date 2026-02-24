　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

德總理率「龐大商務團」訪華　陸學者：遲來但意義重大的首訪　

▲▼ 德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。（圖／路透）

▲ 德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

德國總理默茨（Friedrich Merz）應邀將於明25日至26日對大陸進行為期兩天的正式訪問。默茨出發前夕在社群平台X發文，對此次訪華行程表達高度期待，並期盼藉此為德中關係注入新動力。根據德國總理府公布的詳細行程，默茨此行除了在北京與大陸領導人會晤、出席德中經濟顧問委員會座談會外，還將轉赴杭州考察科技與能源企業，展現對雙邊產業合作的重視。大陸學者分析，此訪將在聚焦經貿發展利益的基礎上，深入觸及政治與安全議題，對默茨政府穩定與大陸的外交佈局具有里程碑意義。

大陸外交部23日宣布，德國總理默茨將於25日至26日訪問大陸。根據德國總理府網站資訊，默茨24日自德國啟程，25日在北京出席德中經濟顧問委員會座談會，並與大陸領導人會晤。在北京期間，默茨另安排參觀故宮及德國車企梅賽德斯-賓士，隨後前往杭州，參訪大陸機器人企業宇樹科技及德國企業西門子能源。

根據陸媒《環球時報》報導，默茨日前在基民盟黨代表大會上宣布訪華行程時表示，德國需要與全球各國發展經濟關係，其中包括大陸。他指出，當前外交政策同時也是對外經濟政策，而對外經濟政策屬於經濟政策核心組成部分，並將率領規模龐大的商務代表團同行。

據德國媒體報導，隨行商務代表團約30名高階企業代表，包括拜耳、大眾汽車、西門子、愛迪達、梅賽德斯-賓士、漢高、DHL、德國商業銀行與BMW等企業高層，另有更多企業表達隨行意願。德國工商總會外貿主管特賴爾在默茨訪華前表示，在當前國際情勢下，大陸既是合作夥伴也是競爭對手，並列舉環境技術、回收利用、醫療技術及循環經濟等可能合作領域。

德國媒體另指出，默茨在訪華前夕面臨不同政策意見。德國外交部主張對大陸採取較為強硬立場，經濟部則提醒應審慎處理。相關報導指出，默茨曾邀請少數人士至總理府餐敘，討論訪華安排。有知情人士形容，其策略為在對話框架下清楚表述德國利益。

北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建表示，德國總理此次訪華，堪稱一次遲來但意義重大的首訪。從德方角度來看，此行主要聚焦兩大層面：一是經貿與發展利益，二是政治、安全及外交議題。德方近期表態，希望在競爭與衝突之間找到平衡，本質上就是要在國家利益與價值立場之間尋求平衡點。

崔洪建表示，訪華之前，默茨對中國的認識存在一定局限，並受到西方輿論環境影響，此次在北京與中方領導人面對面溝通，有助於他深入瞭解中國的政策目標、政策內涵與背景，形成更客觀、全面的對華認知。崔洪建還提到，在杭州的行程中，默茨重點關注中國科技企業，這一安排頗具深意。近期相關對話中，德方已明確認識到，中國近年來發展進步顯著，在科技領域形成了較強的競爭力與產業優勢。此行深入企業、走訪地方，正是為了全面瞭解中國的發展經驗與發展歷程。

根據德國聯邦統計局20日發佈的數據顯示，中國去年超越美國，再次成為德國最大貿易夥伴。據“德國之聲”報道，2025年中德貿易額達2518億歐元，較2024年增長2.1%；德美貿易則因關稅爭端下降5%，降至2405億歐元。德國從中國進口商品總值約1706億歐元，是其對華出口額的兩倍多。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
135 0 8879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
去年規模7地震已14起餘震　氣象署：不排除還有
快訊／民權大橋工程爆意外　車輛墜河1命危1傷
院會一結束立刻探視柯建銘　韓國瑜：希望他注意身心調節
5.6地震「破裂面積達60平方公里」　專家：今年很反常
快訊／史上第二！台股收盤大漲
LIVE／規模5.6地震「17縣市有感」　氣象署最新說明
川普新關稅一次看！台灣平均稅率優於日韓　2國受益最大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「正月剃頭死舅舅」真相揭秘

德總理率「龐大商務團」訪華　陸學者：遲來但意義重大的首訪　

5年漲100%！二手相機成理財商品　陸CCD收藏家嘆：漲幅比黃金狠

陸春節AI大戰收官　螞蟻AI突圍！支付和醫療服務用戶雙破億

陸連發兩令！日40家實體列出口管制與關注　三菱重工、東京科大上榜

對日出口管制　陸商務部：制止日本再軍事化和擁核企圖

即刻實施！　陸商務部：三菱造船等20家參與日軍工實體列管制名單

陸高速公路隧道貨車自燃　密閉空間濃煙遮眼...民眾驚慌奪路出逃

陸北大團隊晶片技術新突破　鐵電晶體管物理柵長縮減至1奈米極限

陸網喊「挖到三葉蟲化石」遊客瘋尋寶　當地急封鎖：再挖山要塌了

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

懸賞4.8億墨西哥毒梟掛了！　曾轟掉軍方直升機　揭密警察變魔頭跨國獵殺令

投14部國片慘賠9部　麻吉大哥黃立成霸氣曬血淚明細　點評九把刀3億新作《功夫》太直白

總統賴清德邀五院院長茶敘

曝賴清德答應到立法院國情報告　韓國瑜：將採「統問統答」

台南市仁德區嚴重事故

「正月剃頭死舅舅」真相揭秘

德總理率「龐大商務團」訪華　陸學者：遲來但意義重大的首訪　

5年漲100%！二手相機成理財商品　陸CCD收藏家嘆：漲幅比黃金狠

陸春節AI大戰收官　螞蟻AI突圍！支付和醫療服務用戶雙破億

陸連發兩令！日40家實體列出口管制與關注　三菱重工、東京科大上榜

對日出口管制　陸商務部：制止日本再軍事化和擁核企圖

即刻實施！　陸商務部：三菱造船等20家參與日軍工實體列管制名單

陸高速公路隧道貨車自燃　密閉空間濃煙遮眼...民眾驚慌奪路出逃

陸北大團隊晶片技術新突破　鐵電晶體管物理柵長縮減至1奈米極限

陸網喊「挖到三葉蟲化石」遊客瘋尋寶　當地急封鎖：再挖山要塌了

快訊／新冠疫苗「擴大全民接種」延長至4月30日

親戚送孩進私校！他1句「公立國中只剩窮人、8＋9」點燃戰火

快訊／民權大橋改建工程意外！施工人員車墜基隆河　1命危1傷送醫

去年1227規模7地震已14起餘震　氣象署：不排除還有

你以為的愛可能是「焦慮型依戀」　5個方法緩解關係中的不安感

院會一結束立刻探視柯建銘　韓國瑜：希望他注意身心調節

門諾推「頂級預材方案」每人5年82萬獎助金　福利全包搶人才

前夫留7萬稅債...2寶媽養2身障兒又車禍　執行署募善款物資送暖

初選爆冷勝出遭質疑綠營反串　陳彥廷：加入民眾黨就是因為柯文哲

「正月剃頭死舅舅」真相揭秘

【偶沒有錯】貓霸佔妹妹的椅子　媽還以為女兒被罰站XD

大陸熱門新聞

他「花2.5萬元套圈圈」套中汽車　老闆慌了反悔

挖到三葉蟲化石　當地急封：再挖要塌了

陸男用AI鑑定玉石月入百萬　他：準確率95%

陸北大團隊晶片技術新突破 鐵電晶體管物理柵長縮減至1奈米極限

西安罕下「大雪」　居民全傻：昨天20℃

陸春節票房衝破50億人民幣 連續8年破億人次進影院

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

即刻實施！　陸商務部：三菱造船等20家參與日軍工實體列管制名單

5年漲100%！陸CCD收藏家嘆：漲幅比黃金狠

陸連發兩令！日40家實體列出口管制與關注

沒空吃飯！水貝黃金店家稱春節營收超月銷

北京「小語種導遊」過年日薪漲至11K

韓唯一領先技術「二次電池」被中國超越 三巨頭營收合計敗給寧德時代

陸春節AI大戰收官 螞蟻AI突圍！支付和醫療服務用戶雙破億

更多熱門

相關新聞

回應美國關稅　德總理：歐盟將協商統一立場

回應美國關稅　德總理：歐盟將協商統一立場

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）21日表示，在前往華盛頓會晤美國總統川普前，將先與歐洲盟邦協調立場，共同回應美國最新關稅措施。他強調，關稅政策屬於歐洲聯盟權責範圍，必須以「明確的歐洲立場」對外應對。

被德國「禁賣」連官網都斷線　華碩、宏碁陷專利爭議

被德國「禁賣」連官網都斷線　華碩、宏碁陷專利爭議

「黑森林蛋糕」為何叫這名？

「黑森林蛋糕」為何叫這名？

德銀行「金庫遭鑿穿」至少11億飛了

德銀行「金庫遭鑿穿」至少11億飛了

「6萬鈔票氣球」手滑飛走　男友跪地痛哭

「6萬鈔票氣球」手滑飛走　男友跪地痛哭

關鍵字：

德國默茨訪華經貿合作

讀者迴響

熱門新聞

阿公給15歲孫500萬　律師：卻毀了一個家

快訊／1張千萬發票獎金沒人領！3／5到期　財政部急尋

女總裁秘戀陳子強「金援數百萬」　突然遭斷聯

金正恩13歲愛女「擔任北韓飛彈局長」

靠爭議言論變現　愛莉莎莎吃飯睡覺日賺125萬

今晚拜天公！　3禁忌觸犯衰整年

當面約百靈果凱莉夫妻3P…林辰唏露面全說了！

快訊／12:37宜蘭近海規模5.6地震　最大震度4級

快訊／國家警報響！12:37東北地區地震　台北估震度4級以上

明變天！　連假「雨最大」

全台下2天！　連假溼答答

Melody道歉了！遭指「服務業殺手」：我會悔改

馬來西亞強震等同22.4顆原子彈　專家：全球平靜期結束

總愛強詞奪理的三大星座！

張榮發遺產股利超過3000億！　生前一句名言終於懂了

更多

最夯影音

更多
Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程

Panchi小獼猴緊抱絨毛玩偶當媽　網心疼...園方：融入的必經過程
躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

躺在姐姐腿上超滿足　小狗笑到眼睛瞇成線

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

GD欽點鐵粉當MC「送名錶感謝」　被他深度了解：有點可怕XD

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

全球頭號毒梟遭擊斃！　墨西哥8州陷報復動亂

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面