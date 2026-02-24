德總理率「龐大商務團」訪華　陸學者：遲來但意義重大的首訪　

▲ 德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

德國總理默茨（Friedrich Merz）應邀將於明25日至26日對大陸進行為期兩天的正式訪問。默茨出發前夕在社群平台X發文，對此次訪華行程表達高度期待，並期盼藉此為德中關係注入新動力。根據德國總理府公布的詳細行程，默茨此行除了在北京與大陸領導人會晤、出席德中經濟顧問委員會座談會外，還將轉赴杭州考察科技與能源企業，展現對雙邊產業合作的重視。大陸學者分析，此訪將在聚焦經貿發展利益的基礎上，深入觸及政治與安全議題，對默茨政府穩定與大陸的外交佈局具有里程碑意義。

大陸外交部23日宣布，德國總理默茨將於25日至26日訪問大陸。根據德國總理府網站資訊，默茨24日自德國啟程，25日在北京出席德中經濟顧問委員會座談會，並與大陸領導人會晤。在北京期間，默茨另安排參觀故宮及德國車企梅賽德斯-賓士，隨後前往杭州，參訪大陸機器人企業宇樹科技及德國企業西門子能源。

根據陸媒《環球時報》報導，默茨日前在基民盟黨代表大會上宣布訪華行程時表示，德國需要與全球各國發展經濟關係，其中包括大陸。他指出，當前外交政策同時也是對外經濟政策，而對外經濟政策屬於經濟政策核心組成部分，並將率領規模龐大的商務代表團同行。

據德國媒體報導，隨行商務代表團約30名高階企業代表，包括拜耳、大眾汽車、西門子、愛迪達、梅賽德斯-賓士、漢高、DHL、德國商業銀行與BMW等企業高層，另有更多企業表達隨行意願。德國工商總會外貿主管特賴爾在默茨訪華前表示，在當前國際情勢下，大陸既是合作夥伴也是競爭對手，並列舉環境技術、回收利用、醫療技術及循環經濟等可能合作領域。

德國媒體另指出，默茨在訪華前夕面臨不同政策意見。德國外交部主張對大陸採取較為強硬立場，經濟部則提醒應審慎處理。相關報導指出，默茨曾邀請少數人士至總理府餐敘，討論訪華安排。有知情人士形容，其策略為在對話框架下清楚表述德國利益。

北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建表示，德國總理此次訪華，堪稱一次遲來但意義重大的首訪。從德方角度來看，此行主要聚焦兩大層面：一是經貿與發展利益，二是政治、安全及外交議題。德方近期表態，希望在競爭與衝突之間找到平衡，本質上就是要在國家利益與價值立場之間尋求平衡點。

崔洪建表示，訪華之前，默茨對中國的認識存在一定局限，並受到西方輿論環境影響，此次在北京與中方領導人面對面溝通，有助於他深入瞭解中國的政策目標、政策內涵與背景，形成更客觀、全面的對華認知。崔洪建還提到，在杭州的行程中，默茨重點關注中國科技企業，這一安排頗具深意。近期相關對話中，德方已明確認識到，中國近年來發展進步顯著，在科技領域形成了較強的競爭力與產業優勢。此行深入企業、走訪地方，正是為了全面瞭解中國的發展經驗與發展歷程。

根據德國聯邦統計局20日發佈的數據顯示，中國去年超越美國，再次成為德國最大貿易夥伴。據“德國之聲”報道，2025年中德貿易額達2518億歐元，較2024年增長2.1%；德美貿易則因關稅爭端下降5%，降至2405億歐元。德國從中國進口商品總值約1706億歐元，是其對華出口額的兩倍多。